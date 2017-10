Un ´murazo´ en el Valencia

El bajón de tensión en el Villamarín coincidió con la salida de Jeison Murillo del terreno de juego. Casualidad o no, el eje de la defensa se desplomó sin el colombiano, que durante 78 minutos dio una exhibición. El marcador reflejaba un 0-4 y el Betis llegó a ponerse a un sólo gol del empate, en diez minutos de descontrol. Antes, Murillo lo había cortado todo, por arriba y por abajo. Tremendo en la anticipación, constante, firme en los momentos donde el adversario apretó fuerte, inabordable. Setién apostó por mezclar a Sanabria con Sergio León –desde la banda– para atacar la espalda de la defensa por velocidad, pero chocó contra un ´murazo´. Fue el primer gran partido del central y ahora siente que va a más. En eso está poniendo todo el empeño. Jeison aprovechó el fin de semana pasado para trabajar en Paterna –junto a Simone Zaza y Gabriel Paulista– para resolver unas molestias físicas. Con una amarilla, Marcelino optó por no arriesgar y le dio un respiro. Las sensaciones después del partido eran difíciles de mejorar. "La concentración y la ayuda del equipo es importante. Para eso trabajo día a día, para estar a disposición del míster y cuando me llegue la oportunidad hacerlo bien", argumentó tras el choque. Justo lo que sucedió en el campo del Betis.

Murillo volvió al once después de no participar ante Real Sociedad y Athletic. La rotación no le afecta. Hay una línea marcada y la respeta. El Valencia es segundo, sólo el Barça mejora sus números en ataque, la base es joven, el equipo acaba de arrancar, hay mucho margen de mejora todavía. "Hemos llegado a este punto con humildad, con el trabajo del día a día, todo eso se refleja en los resultados. Somos un equipo muy joven que trabaja como grupo para el club. El proyecto es muy lindo. Con el trabajo, semana tras semana, vamos a lograr más cosas buenas", analizó.

Garay-Gabriel, Gabriel-Murillo, Murillo-Gabriel... la cadena sigue con Vezo, al que le queda sobre una semana para tener el ´alta´. La titularidad variada entre los centrales alimenta la competencia interna: "Toca acostumbrarse a jugar con distintos compañeros. Pero para eso trabajamos, para estar disponibles y hacerlo de la mejor manera".



Actuación desencadenante

Papá Murillo viajó desde Colombia para asistir al partido, estuvo en la grada para apoyar también. Todo va sobre ruedas. Todo bien. Están muy contentos por como están marchando las cosas. Convencidos de que este partido va a servir para desencandenar todo su potencial, definitivamente. La estructura de alto rendimiento generada por el cuerpo técnico de Marcelino le favorece; como está sucediendo con toda la plantilla.

El Betis no era un adversario vulgar. Setién apostó por atacar con todo al Valencia; juntó a Sanabria y Sergio León (dupla complementaria y en forma), mantuvo a Joaquín y –sin Javi García– armó un centro del campo creativo al cien por cien, con Guardado de poste bajo más Fabián y Narváez. Parejo, Kondogbia, Guedes, Soler, Gayà, Murillo... El Valencia fue más. Salvo esos cinco minutos de locura y alguna fase, los de Marcelino estuvieron por encima. No fue una faena perfecta, pero tiene mucho valor. En los tres últimos partidos se han encajado siete goles "Hay que revisar los detalles defensivos y trabajarlos para que mejoren". Jugadores como Murillo son una bendición para el Valencia.