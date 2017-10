Valencia: Mucho trabajo... y ojo al mercado de fichajes

El estado de felicidad –controlado– se ha declarado. La victoria ante el Betis era importante; por el estado de forma del adversario, por su fuerza como local, por su estilo, por la clasificación. Después del partido era difícil disimular la satisfacción general, pero con el discurso de la exigencia activo al cien por cien. Aquí nadie se conforma. Quieren más y van a por más. El cuerpo técnico está encantado con la respuesta del equipo, el vestuario es una piña auténtica y los resultados refuerzan el trabajo diario. Los tópicos, no lo son. Todo suma. Todo marcha sobre ruedas. Pero eso no es incompatible con otra serie de valores. El Valencia mezcla humildad y una ambición tremenda.

«Queda mucho todavía». Esa es la mentalidad que se respira dentro y hay futbolistas que lo han expresado. El discurso es idéntico en cada rincón. «Hemos arrancado bien, pero no hemos hecho nada». Hay que seguir, entrenamiento a entrenanmiento, partido a partido. Ejecutivos, cuerpo técnico y plantilla lo tienen súper claro: se están preparando para una carrera de fondo. Extrema en muchos sentidos. Y falta la Copa.

Cuando llegue abril será el momento de fijar y evaluar los objetivos. Volver a Europa, conquistar plaza en Champions, exige mucho y los rivales son tremendos. Los que están y los que llegarán. Todos son conscientes de la dificultad. Por eso no quieren que se desaten las expectativas. El equipo tiene margen de mejora, pero no hay plantilla perfecta. No hay equipo perfecto. Marcelino trabaja sobre esa premisa en la Ciudad Deportiva y también se buscan soluciones de mercado. Si falta gasolina, se la van a meter. Mateu Alemany ya fue claro en su última intervención. Si se puede crecer, se intentará. Hay que pensar más allá, también en invierno y en la primavera.



Bloque, debilidades y margen

El bloque que se está armando es tremendo, pero la responsabilidad de club también es buscar fórmulas de mejora. Hay posiciones marcadas. Ahí están los hechos. El mediocentro es el mejor ejemplo. Hace falta una alternativa sólida para la sala de máquinas. Ante el Athletic faltó Kondogbia y Carlos Soler pasó al centro. No hay más garantía en caso de que se caigan Geoffrey o Parejo. La ausencia de Nemanja Maksimovic de la convocatoria ante el Betis es una señal. La secretaría técnica no está parada. El seguimiento a Pablo Maffeo (lateral derecho del Girona) es un ejemplo. Si en invierno surge la oportunidad de dar otro salto, se dará. Así está planificado y así lo han hablado Anil Murthy, Mateu Alemany y Marcelino. Hace unos días, en Paterna, se juntaron durante unos minutos y no sólo hablaron del momento del equipo.

Marcelino no quiere distracciones, pero las coordenadas están fijadas: la plantilla puede necesitar fondo para no quedar sin combustible en la carrera. Siempre con la premisa de potenciar lo que hay o corregir defectos, como en la medular. Se preparan para todos los escenarios. Incluso se barajan opciones por si la delantera deja de desparramar goles. No se puede dormir nadie. Necesita a todos enchufados. La competencia interna tiene que estar viva. Si Marcelino pide, se buscará la fórmula para responder.

En verano se hizo un milagro. Se firmaron futbolistas de alto nivel por su categoría deportiva, profesional y humana. Las tres condiciones deben coincidir en el perfil de nuevo. Las condiciones del código liquidaron a jugadores como Enzo Pérez, Alves o Negredo. El momento actual y la línea de liderazgos emergente no se entiende sin esa refundación. El Valencia pasa por el mejor momento de los últimos dos años y ahora viene el Sevilla. Marcelino no quiere que nada rompa la armonía del grupo y lo va a defender a muerte. Euforia fuera e ilusión controlada dentro. El foco está sobre la exigencia y el alto rendimiento. El resto no cabe, no interesa.