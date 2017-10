"Podemos seguir a este nivel toda la temporada"

Simone Zaza se mostró muy contento y agradecido al equipo por el premio que ha recibido de la Liga como Mejor Jugador de la Liga en el mes de septiembre. "Estoy muy contento, es un premio para mí y para el equipo, sin equipo no sería posible. Messi hay solo uno, pero yo sin equipo no podría ganar". El italiano no se conforma y espera seguir siendo de los mejores en octubre. "Ahora he empezado bien en octubre y quiero seguir marcando en octubre, aunque lo importante es la clasificación del equipo".

El delantero se mostró convencido de que el equipo puede mantener este nivel toda la temporada. "Hay que estar tranquilos... porque son ocho partidos. Son palabras fáciles de decir, pero la liga es muy larga y hay grandes equipos, la temporada tiene momentos buenos y malos. La diferencia estará en que cuando estemos en un momento malo demostremos quienes somos y yo creo que podemos seguir en este nivel toda la temporada". Por último, dijo que está recuperado de su lesión y mostró en la radio del club sus ganas de ir a la selección italiana y su admiración por Marcelino. "El míster te lo explica todo y luego piensas... tiene razón".

Esta es la entrevista completa:



¿Cómo estás de la rodilla izquierda?

Bien, nada, alguna vez mi rodilla va por su cuenta... pero estoy bien, tengo que trabajar para este problema que tengo, me molesta un poco, pero estoy bien, esto lo tenía antes, aunque la otra vez fue más fuerte. No es nada grave, espero seguir así sin problemas.

Te lesionaste marcando el quinto.

Firmo marcar y lesionarme todos los días, fue un poco de molestia al golpear. Le pegué fuerte, había que marcar porque lo necesitábamos.

Partidazo contra el Betis con susto.

Hicimos un partido muy bueno, pero tenemos que mejorar estas cosas, porque pasó lo mismo con el Athletic cuando ganábamos 2-0, fue una distración defensiva, nos metieron tres goles en cinco minutos, pero lo importantes es que hemos ganado. La victoria sirve para aprender mejor las cosas, en todas las temporadas hay mejores y peores momentos, más suerte y menos, podíamos haber empatado, pero ganamos, era un partido muy difícil contra un equipo muy bueno y un estadio lleno. No podemos cometer esos errores.

¿Os pegó la broca el míster?

El mister dijo lo que yo he he dicho ahora, él sabe que somos un equipo muy fuerte y solidario. Hablo como personas, no como jugadores. Él nos ha explicado que podemos mejorar y el sábado tenemos un partido para demostrarlo.

Luego el equipo reaccionó...

Es que puede pasar, fueron cinco minutos... Íbamos 0-4 y puedes relajarte un poco, pero hay que moverse y no dejar nada al rival, está claro. Perdimos la intensidad, pero luego se vio al equipo diciendo 'vamos a cerrar el partido y nos vamos a casa'.

Premio al mejor jugador de la liga en septiembre. ¡Qué sientes?

Estoy muy contento, es un premio para mí y para el equipo, sin equipo no sería posible. Messi hay solo uno, pero yo sin equipo no podría ganar. Estoy muy contento. Ahora he empezado bien en octubre y quiero seguir marcando en octubre, aunque lo importante es la clasificación del equipo.

Si miras la tabla de goleadores solo está Messi por encima.

A Messi no lo cuento, juega en la Liga, pero para mí es el mejor. Cristiano no está marcando, también está ahí, pero a Messi no lo contamos. Al final del año si quedo segundo tengo que hablar con la liga para que me dé un premio.

Tu eficacia cara a puerta es brutal. ¡Chuta más!

Si chuto más me lesiono más. (Bromea)

Marcelino te ha cambiado por completo.

Me está ayudando mucho, a muchos jugadores de este equipo. Es muy buen entrenador y sobre todo me gusta mucho como persona. Lo que más me gusta es que le gusta el diálogo, es un entrenador fuerte, con carácter, pero no es un general que no habla con ninguno, le gusta explicar y te ayuda. Con educación le puedes decir todo. Te lo explica todo y luego piensas... tiene razón.

¿Se pueden hacer grandes cosas esta temporada?

Pero tranquilos... porque son ocho partidos. Son palabras fáciles de decir, pero la liga es muy larga y hay grandes equipos, la temporada tiene momentos buenos y malos. La diferencia estará en que cuando estemos en un momento malo demostremos quienes somos y yo creo que podemos seguir en este nivel toda la temporada.

¿Puede llegar un momento malo? Parece imposible...

No digo eso, yo digo que hay que estar listos para todo, porque puede pasar que un día ganes, pero otro empates, en el fútbol también existe la suerte... Aunque al final lo que cuenta es el equipo y nosotros somos un equipo fuerte que podemos competir contra todos. Desde el Málaga al Barça, desde el último al primero, podemos competir contra todos y podemos hacerlo hasta final de la temporada. Lo que no me gusta decir es que si quedaremos primeros o segundos... eso no vale para nadie ni para la afición ni para nosotros ni nadie.

Solo te falta la Selección Italiana.

Yo soy italiano, quiero ir, ahora pienso que no me ha llamado y tengo que jugar mejor y marcar más, la selección es una consecuencia de lo que hago en el Valencia.

Y ahora el Sevilla. A marcar más goles.

Míos y de mis compañeros, porque aquí estamos marcando todos. El otro día seis marcamos, esto habla muy bien del equipo. Lo que estoy pensando estos días es cómo va a estar Mestalla el sábado. No lo he visto lleno lleno al cien por cien muchas veces y creo que va a estar lleno lleno. Es un equipo rival y nosotros estamos jugando bien. Yo quiero verlo (Mestalla).

¿Como se te ocurrió cantar en medio de un partido?

No pienso en nada, no sabía que me estaban grabando, no lo pensé. Estaba metido en el partido, tenía mucha tensión, no sé lo que pasa en mi cabeza muchas veces...