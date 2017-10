Ezequiel Garay ha sido protagonista en los micrófonos de la radio del Valencia CF para analizar la actualidad del equipo. El central argentino ha hablado del buen momento del conjunto valencianista, su rendimiento a nivel personal en la zaga y la importancia de Marcelino en el buen inicio de temporada del Valencia.

Gran momento del Valencia

La verdad es que estamos disfrutando. El año pasamos sufrimos todos y creo que estamos ahora disfrutando al máximo de este buen inicio de temporada. Se están haciendo las cosas muy bien y estamos en la posición que tiene que estar siempre el Valencia.

Buen ambiente en la plantilla

Lo fundamental es que seamos un equipo, dentro y fuera del campo y eso se ve reflejado en el terreno de juego y en cada entrenamiento del equipo.

¿Es clave ese buen ambiente?

Es muy importante. Estamos haciendo un gran trabajao y merecemos estar ahí arriba en la clasificación por cómo estamos haciendo las cosas.

Inicio espectacular, ¿esperado?

No, no era lo esperado. Veníamos con un antecedente del año pasado que no había sido muy bueno y es normal empezar siempre con dudas... pero nosotros sabíamos que el grupo era buena, confiábamos en el trabajo, la pretemporada fue buena y creo que nos lo merecemos.

El equipo funciona y todo funciona

Creo que eso es muy importante. Los resultados ayudan también al buen ambiente... creo que es una situación muy merecida por nuesta parte.

Continuidad en los buenos resultados

Tensmos un grupo muy importante, competitivo y donde cualquiera que entre en cada partido lo puede hacer igual o mejor. La competencia es bonita y entre todos podemos mantener esa líena y dar continuidad a los buenos resultados.

Compromiso de los jugadores

Creo que es buena la competencia y saber que tienes que estar siempre a tope para jugar. Es muy bonito y eso hace que cada uno de nosotros tenga que estar lo más centrado posible.

Nivel de la defensa

Gran parte de culpa de ese es del míster. El entrenador trabaja mucho la parte defensiva... somos un equipo difícil de ganar.

Papel del entrenador

Son situaciones diferentes, cuando las cosas van mal, todo sale mal... y cuando va bien la confianza del grupo siempre ayuda. Ahora tenemos que aprovechar esta racha positiva para seguir por este camino.

En lo personal

Estaba jugando ahora más regularmente y se agradece la confianza del entrenador. Mi objetivo es intentar devolvérsela con los tres puntos en cada partido.

Equipo muy goleador

De la mitad de campo hacia delante tenemos jugadores muy buenos y que marcan la diferencia. Creo que en las contras somos buenos y el equipo es fuerte. Hay jugadores muy rápidos.

Goles ante el Betis

Nos sorprendió a todos, incluso a nosotros. Pensábamos que nos habían empatado con ese gol y en tres minutos no sabíamos dónde estábamos. Tuvimos la suerte de que tenemos jugadores importantes que te pueden definir un partido y pudimos marcar y ganar los tres puntos.

Sevilla

La idea es seguir igual, seguir arriba en la racha positiva en la que estamos... seguir ganando aunque sabemos que es un partido bonito pero complicado.

Partido importante ante un rival directo

Es un rival directo y son tres puntos importante para intentar alejarnos de ellos en la clasificación.





Rival llega tocado

Cada partido es diferente. En el partido contra el Athletic venían de una racha negativa y aquí en Mestalla no se notó nada. Cada partido es diferente y tenemos que seguir trabajando para ganar los tres puntos.

¿En qué ha cambiado Marcelino?

Su idea sigue siendo la misma... siempre lo ha tenido claro. Su equipo siempre es competitivo y a la hora de atacar siempre hace mucho daño. Eso se ve reflejado en cada entrenamiento y después en los partido.