Marcelino: "La afición puede jugar un papel determinante para ganar al Sevilla"

Marcelino García Toral, entrenador del Valencia CF ve similitudes con el partido ante el Atlético y pone el foco en seguir mejorando defensivamente: el segundo tiempo ante el Athletic no puede repetirse



¿Que el Sevilla llegue a Mestalla después de encajar cinco goles es algo bueno o malo?

No sabría, cada partido es diferente, también la competición. Esperamos un buen equipo, como creo que es el Sevilla. Tuvo un día no bueno, quizás el resultado pudo ser muy distinto. No es normal que el rival te tire ocho veces y marque cinco goles. Creo que el Sevilla tuvo oportunidades claras para adelantarse antes del 2-1. No es una referencia clara para definir al Sevilla como equipo contra nosotros.

¿Supondría un golpe de autoridad ganar al Sevilla?

No, no creo. Nuestra mentalidad es ganar porque es nuestro próximo rival y es un gran equipo. En las últimas temporadas siempre ha ocupado lugares muy altos en la clasificación, ha ganado Europa League€ Es un gran rival. Nuestra idea es ganar porque jugamos en nuestro campo, porque vamos a tener a nuestra afición de nuestro lado y queremos brindarle la victoria. Tiene la misma importancia que el próximo que disputaremos contra el Alavés.

¿Considera que a partir de ahora cambia el tipo de rivales contra los que se va a enfrentar el Valencia?

No tenemos que cambiar la forma de jugar, tenemos que mejorar en lo que estamos insistiendo. Tenemos que respetar a cualquier rival, podemos decir que ya hemos jugado contra rivales similares y hemos logrado buenos resultados. No vamos a modificar en gran medida nuestro juego, nos va muy bien hasta ahora y lo más importante es ser constantes en la mentalidad de mejorar esa idea y no andar cambiando.

¿Qué ambiente espera en Mestalla?

Imagino un campo lleno o casi lleno, los jugadores se lo merecen. Se palpa que la afición está muy ilusionada con su equipo, esperamos brindar un gran espectáculo, si podemos sufrir un poquito menos que el día del Athletic de Bilbao mejor, los tres puntos nos vendrían muy bien

Los 21 goles se han repartido entre 9 futbolistas. ¿Cómo explica esa democratización del gol?

Intentamos jugar como equipo, llegar con los máximos futbolistas posibles al área rival. Es lógico que los delanteros sean los que más goles materializan pero es muy importante también la segunda línea. Tenemos un gran número de goles a favor, un gran número de goles en contra que es mejorable y lo importante es el equilibrio.

¿Qué partido espera ante el Sevilla?

Por establecer una similitud, podría ser un partido comparable al del Atlético de Madrid. El Sevilla es un rival de muchísima entidad. Deseo que en el aspecto defensivo estemos al nivel de ese día y mejorar en el aspecto ofensivo.

¿Qué hay que hacer para mejorar los goles en contra en casa y sobre todo fuera, que es donde más sufre el equipo?

Estoy francamente satisfecho por cómo defiende el equipo salvo el segundo tiempo contra el Athletic de Bilbao. Una cosa es ver fríamente el número de goles encajados y otra el número de situaciones de peligro que genera el rival. El Betis nos metió tres goles y creo que tuvo cuatro o cinco ocasiones, un porcentaje de acierto muy importante, el partido ante la Real Sociedad lo mismo. El equipo defiende bien salvo los segundos 45 minutos contra el Athletic de Bilbao. Si seguimos defendiendo con ese carácter colectivo el rival transformará muy pocas acciones de gol.

Sobre el descarte de Nacho Vidal y el papel de Nacho Gil.

No va convocado porque tuvo unos problemas durante la semana, no entrenó al ritmo de sus compañeros y como tenemos varios partidos la semana que viene no queremos correr riesgos. Estamos muy satisfechos con su rendimiento. Nacho Gil empezó muy bien, su lesión en el tobillo le retrasó su adaptación a la Primera División y ahora le está costando más trabajo, incorporamos dos jugadores de banda y el equipo además está ganando. Lo importante es entrenar a tope porque la temporada es muy larga y habrá oportunidades para todos.

¿Maksimovic va a ser protagonista? ¿Jugadores como Vezo, Rober Ibáñez o Orellana tendrán su oportunidad en la Copa?

A Maksimovic es normal que le cueste adaptarse. Hablamos de un gran club, de una Liga entre las mejores del mundo y nunca ha tenido esa experiencia. El suyo es un puesto muy importante. Seguimos su adaptación, su actitud de trabajo es inmejorable. Ya tendremos oportunidad de analizarlo en la previa del Zaragoza.

¿Cómo está Andreas Pereira después de su incidente con el coche?

Soy entrenador y como tal intento aplicar una metodología en el entrenamiento. Si un jugador comete una imprudencia, es una persona de la calle y todos sabemos las normas. Tendrá su castigo correspondiente. Yo le he visto con un ánimo muy bueno, todos somos mayores, cada uno tiene una forma de actuar en la vida, todos tenemos pequeños errores y hay que subsanarlo, nada más.

Se puede batir el récord de asistencia, la afición puede tener un papel clave.

Me lo habéis escuchado casi siempre, la afición es determinante, Mestalla para el equipo de casa es una ayuda incuestionable y para nosotros, un equipo tan joven, todavía más. No me cabe ninguna, encontrar una afición volcada en los buenos y en los malos momentos nos ayuda a ganar. Es indudable que su apoyo es muy importante. Ojalá nosotros seamos capaces de generarles satisfacción con nuestro juego, con nuestro ímpetu. Seguro que pasaremos por momentos de dificultad. En esos momentos es trascendental.

¿El club sancionará duramente a Andreas?

Pregúntale al club. No le doy ninguna trascendencia a esa circunstancia.

Hoy ha vuelto a insistir en que el nivel del equipo supera sus propias expectativas.

Sí, estoy muy satisfecho con todo. Es difícil cuando lega un cuerpo técnico nuevo, y después de tantos cambios haya una respuesta competitiva tan buena. Es indudable que tienen una capacidad y una ambición y un compromiso y una ilusión que son valores que hay que mantener y potenciar a lo largo de la competición. Es difícil mantenerlos pero tenemos que hacerlo porque con la calidad individual agrupada, con esa serie de valores, el nivel competitivo es muy alto.

¿Afecta a la preparación del partido la ausencia de Nzonzi en el Sevilla?

Nada, nosotros no preparamos un partido en función de un futbolista. Sabemos la alineación una hora antes. No sabemos hasta ese momento los que van a jugar y menos en el Sevilla, que hace bastantes rotaciones. Analizamos cómo juegan. Sabemos que es un muy buen futbolista pero nosotros tampoco disponemos de otros jugadores en otro momento.