A la quinta va la vencida para el Valencia Mestalla

El Valencia Mestalla tiene esta tarde su quinta oportunidad para volver a la senda del triunfo. Tras encadenar cuatro empates de manera consecutiva, el partido contra el CD Ebro en el Antonio Puchades se postula como una ocasión de oro para volver a ganar, debido a las características de su rival.

Los valencianistas parten como favoritos, sobre todo, por la contraposición de estilos y el factor campo. Los aragoneses son una escuadra muy correosa, pero su juego mejora en su estadio, dónde han conseguido ganar a Hércules y empatar a Villarreal ´B´. Son un equipo que destaca en labores defensivas, pero que tiene un pronunciado déficit en ataque, de hecho, solo Rafa Mir lleva el doble de goles que todo el equipo blanquiazul al completo.

El equipo de Lubo Penev es consciente que sus opciones de volver a ganar pasan por seguir siendo tan efectivos arriba, pero sobre todo, por mejorar atrás y no conceder tantas ocasiones como hasta la fecha. Hasta la fecha ha encajado 15 goles en 10 partidos, un hecho que le está obligando a marcar muchos goles en su lucha por puntuar.

La situación de sendos equipos en la tabla clasificatoria es muy distinta, pero la diferencia de puntos no es muy pronunciada. El cuadro valencianista está sexto en la tabla clasificatoria con 13 puntos, lo que le sitúa a tres del Play Off de ascenso a Segunda y 5 por encima de la promoción de Descenso. Por contra, su rival se encuentra decimoquinto, tan solo un punto por encima de los puestos de Play Out. Cuatro puntos de distancia entre ambos equipos, lo que evidencia como de compacta está la clasificación y lo que cambia la situación de un equipo ganar y perder cada jornada

Para el partido, el Valencia Mestalla tiene bastantes bajas, pero la grata noticia de poder contar ya con un fichaje para la retaguardia. Lubo no podrá contar con Ángel de la Calzada, César Morgado y Damián Petcoff por lesión, además de Jordi Sánchez por acumulación de tarjetas. Por contra, el nuevo central, Iván Márquez, ya está listo para jugar, tal y como declaró en su primera entrevista a los medios del club.

Esta situación genera ciertas dudas en cuanto a la confección del once titular, sobre todo en la línea defensiva. Iñaki Pardo y Pablo Seguí tienen opciones de jugar en el caso de que Lubo no apueste por hacer debutar a la nueva incorporación.



Fran Navarro por Jordi Sánchez

En el centro del campo, Marco volvería a ser titular tras la baja de Petcoff. El pasado choque, Marco jugó a un nivel extraordinario y podría tener continuidad. La otra duda está en el extremo zurdo, Villalba es el favorito, teniendo en cuenta que él está jugando los partidos de casa y Álex Blanco los de fuera. En la punta de ataque, Fran Navarro tiene muchas opciones de acompañar a Mir para cubrir la baja de Jordi.