Aderlan Santos debuta con el Sao Paulo... ¡y entra en el 90!

El futbolista del Valencia CF, Aderlan Santos ya ha jugado sus primeros minutos con el Sao Paulo, equipo en el que juega cedido por el conjunto de Mestalla. Pero por decirlo de alguna manera, el debut tiene trampa, ya que ha entrado en el minuto 90 de partido cuando el marcador estaba 2-0 favorable al Sao Paulo ante el Flamengo, es decir, ha entrado para perder tiempo. Sustituyó a Eder Miltao en el minuto 90.

Santos llegó al Sao Paulo el pasado verano pero todavía no había disputado ni uno solo minuto lo que hace pensar que el conjunto brasileño no querrá quedarse al defensa central en propiedad, que es lo que le interesa al Valencia, ya que no cuenta con él, y le quedan esta temporada y dos más de contrato con la entidad blanquinegra.

El Sao Paulo se impuso 2-0 al Flamengo del portero ex valencianista Diego Alves, que fue traspasado el pasado verano.