Unai Emery tomó nota de Guedes en Mestalla

Gonçalo Guedes se ha erigido en la gran estrella de este nuevo Valencia que arrolla en la Liga a ritmo de récord. Mestalla coreó su nombre. Está a sus pies. No es para menos. El portugués está a un nivel extratosfético y lo mejor es que no deja de crecer. Parecía imposible mejorar su partido contra el Betis y el internacional luso lo hizo con dos golazos y una asistencia a Santi Mina.

En las cinco jornadas que ha encadenado como titular ha anotado tres goles y ha dado cinco asistencias. La proyección de Guedes, propiedad del PSG, es tan espectacular que empieza a ser inevitable no preguntarle por su futuro después de cada exhibición. ¿Te gustaría seguir en el Valencia? ¿Vas a volver a París? El valencianista, de momento, no se lo plantea. Solo tiene una cosa clara: está "muy feliz en el Valencia". "Soy muy feliz en el Valencia, estoy muy contento, disfrutando de todos los momentos, pero no lo sé... No puedo hablar sobre eso porque no sé qué va a pasar", respondía.

El PSG, mientras tanto, está muy pendiente de Guedes. La prueba es que su entrenador, Unai Emery, quien, según asegura la agencia EFE, estuvo en el palco de Mestalla tomando nota del portugués en primera persona. Guedes, por su parte, habla en el campo y está encantado con el cariño de la afición. "Es muy bueno llegar a un estadio con esta afición tan linda y por suerte nosotros estamos respondiendo en el campo".

Mestalla se vino abajo cuando Guedes abrió el marcador con un golazo de bandera regateando a dos defensores del Sevilla y poniendo el balón en la escuadra de Sergio Rico. A Gonçalo también le gustó. "Es muy buen gol, pero lo más importante son los tres puntos, estoy feliz porque ha servido para ayudar al máximo al Valencia. Trabajamos para eso". El técnico luso lo vio en el vestuario. "Lo he visto, fue muy bueno, muy contento por el gol, es ya pasado, hay que pensar en el futuro y trabajar para el próximo partido".

Lo bueno es que Guedes tiene los pies en el suelo y sabe que todavía tiene mucho margen de mejora por delante para ser todavía mejor. "Hay que mejorar, soy muy joven estoy haciendo las cosas bien, pero quiero mejorar para ser mejor, estoy muy contento por este momento. El trabajo es lo más importante". Igual de contento está por la marcha del equipo segundo en la liga y todavía invicto.

Marcelino, como reconoce, tiene mucho que ver. "Estamos muy bien, muy confiantes, haciendo bien las cosas, hacemos lo que nos dice Marcelino. El míster es muy importante, nos da mucha confianza y esto es fruto de que las cosas se están haciendo bien". El equipo ha alcanzado los 25 goles. Aún así, como su entrenador, no quiere oir hablar de euforias. "Es importante marcar muchos goles, hacer todo lo que nos pide el míster y estar concentrados y enfocados en el trabajo para estar arriba en la tabla. El equipo tiene mucha confianza, queremos continuar muy arriba y con la confianza alta. Todos los días hacemos nuestro trabajo con ese objetivo, queremos continuar así de bien".