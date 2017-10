El Valencia CF desmiente contactos con el Manchester por Carlos Soler

El Valencia CF niega cualquier tipo de contacto con el Manchester United por su futbolista Carlos Soler. No existe en estos momentos la negociación de la que hablan este lunes medios desde Inglaterra, y la respuesta no puede ser más clara: "No tenemos negociacion alguna con nadie por ningun jugador del equipo".

El periódico británico Daily Mail informa que el Manchester United quiere fichar a Carlos Soler y que está dispuesto a pagar treinta millones de libras por él. Este rotativo asegura incluso que ya hay negociaciones en marcha porque la intención de conjunto de Manchester es cerrar la operación antes del verano.

Al respecto, la información del Daily Mail profundiza en que el portugués Mourinho, técnico del United, cree que Soler puede ser un "perfecto reemplazo para Paul Pogba y Matic" en el centro del campo, donde hay futbolistas como Fellaini y Ander Herrera cuyo futuro está en entredicho, además de la retirada de Carrick al final de esta campaña.

En lo que al Valencia CF se refiere, parece complicado pensar que acepte la venta de Soler por 30 millones de libras, que son algo más de 33,5 millones de euros. Soler tiene una cláusula de 80 millones de euros desde que el pasado mes de mayo renovó con el conjunto de Mestalla hasta 2021 y es una de las piezas clave del proyecto a futuro del club valencianista.