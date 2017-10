Marcelino: "La sanción de Kondogbia no es justa"

¿Qué importancia tiene la Copa para usted?

Le damos máxima importancia, tenemos la ilusión de llegar lo más lejos posible, nuestro único objetivo es ganar al Zaragoza para estar en el sorteo.

¿Va a hacer rotaciones?

Para este partido tenemos decidido hacer bastantes cambios porque lo hemos hecho entre semana en la Liga y creo que los jugadores con menos minutos merecen estar en el campo también, están entrenando muy bien y el mérito del equipo es de todo, unos participan más, otros menos, pero el ritmo de trabajo beneficia a todos y por lo tanto estos futbolistas que algunos han tenido ya minutos, mañana tienen opciones de participar.

La sanción de Kondogbia. ¿Qué le parece? ¿Puede ser el turno de Maksimovic?

Hace unos días que sé de esta situación, de forma ya confirmada, definitiva, son cosas un poco extrañas que pasan, pero es lo que nos toca para esta eliminatoria, sabemos que quedan dos partido colgados de una sancion de hace muchos años, no sé tramitó la sancion como era debido y ahora recae en el Valecnia de forma que no es justa. Maksimovic es una posibilidad para que juegue.

¿Qué Zaragoza espera? No le ha dado tiempo de preparar el partido...

Entrenamos todos los jugadores por igual los mismos conceptos en los entrenamientos, por lo tanto. Tenemos en cuenta al rival para preparar el partido, a partir de aquí como es obvio los vamos a analizar, siempre considero importante saber cómo se define el rival, cómo defiende, cómo ataca, cómo hace las transiciones. Me aparece que es un equipo equilirado, ordenado, con un juego basado en la combinación y es un equipo que a pesar de no llevar muchas victorias, el entorno dice que está en el camino correcto. Tiene menos puntos de lo que indica su nivel competitivo, los vamos a respetar como hicimos el sábado contra el Sevilla. Hay que poner en práctica los valores de cada jornada y hay que partir desde el respeto y ser convicente en lo que estamos haciendo.

¿Va a jugar Orellana?

Fabián va entrar en la convocatoria, nos falta el entrenamiento de esta tarde, veremos si tenemos algún problema, los que no jugaron no tienen ningún problema y si todo surge con normalidad Fabián estará entre los 18.

¿Pueden entrar canteranos como Gonzalo Villar?

No vamos a utilizar jugadores del filial, los que trabajan con nosotros en dinámica de primera equipo sí contaremos con ellos y con el resto de la plantilla.

¿La Copa es la gran posibilidad del Valencia?

Son dos competiciones diferentes y las afrontamos con la máxima ambición, partiendo desde ahí no tenemos competición en Europea y eso supone menos desgaste. La Copa se comprime en el mes de enero, si somos capaces de pasar esta eliminatoria y luego si vamos a ir a pasandos eliminatorias, ahora hay que pensar en el Zaragoza, venimos de una dinámica muy positiva y el equipo tiene un nivel alto. Hay que demostrar que estamos en una categoría superior. Nuestra idea es estar en el siguiente sorteo y a partir de mañana pensar en el Alavés. No pensamos en más allá.

¿Le preocupa un exceso de confianza?

Cabe esa psoiblidad, entre todos tenemos que evitarlo, nosotros dando un mensaje adecuado y los jugadores lo suficientemente inteligentes para saber que solo con el máximo esfuerzso podremos superar al rival, siempre hay esa duda, pero intaremos que nos suceda a nosotros, algún primera puede caer y pensamos que en ninguno de los casos nosotros podemos serlo.

¿Está Rober recuperado?

Es difícil que contemos con él, aún le falta para poder competir al máximo nivel.

¿Vezo está recuperado?

Sí, puede entrar, lleva entrenando con nornalidad más de dos semanas y por lo tanto valoraremos si de principio o no, pero es muy probable que entre en la convocatoria.