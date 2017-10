Kondogbia no, Orellana sí

Aseguró Marcelino que incluso Fabián Orellana, al que el Valencia CF invitó a salir el pasado verano y desde entonces no ha disputado un solo minuto, tendría su oportunidad si con su trabajo y actitud demostraba merecerla. Y el técnico cumple con la plantilla, por eso el chileno regresa por fin a una lista de convocados para este primer partido de la Copa del Rey que su equipo disputa en La Romareda frente al Real Zaragoza.

«Fabián va entrar en la convocatoria, nos falta el entrenamiento de esta tarde, veremos si tenemos algún problema, los que no jugaron no tienen ningún problema y si todo surge con normalidad Fabián estará entre los 18», decía el técnico antes de salir a entrenar. El que fue máximo goleador de la pretemporada podría hacerlo incluso desde el equipo titular, si finalmente decide alinearlo junto a Santi Mina, que será el '9' en este estreno copero.

La sorpresa para Marcelino fue comprobar que no podrá contar con Geoffrey Kondogbia por una sanción disciplinaria de dos partidos en esta competición que arrastra, aunque parezca increible, desde el año 2013. El francés, al menos, descansará y el míster se muestra resignado: «Hace unos días que sé de esta situación, de forma ya confirmada y definitiva. Son cosas un poco extrañas que pasan, pero es lo que nos toca para esta eliminatoria, sabemos que quedan dos partidos colgados de una sancion de hace muchos años, no se tramitó la sancion como era debido y ahora recae en el Valencia de forma que no es justa». ¿Qué tiene previsto para suplir la ausencia de Kondo? «Maksimovic es una posibilidad», contesta.



Respeto al Zaragoza

Marcelino sabe de la importancia de la Copa tanto para el club como para los aficionados y no quiere dejar pasar la oportunidad de pelear por ella hasta donde sea posible. El primer paso es esta eliminatoria en la que el primer punto es contener la euforia tras las últimas goleadas y evitar que un exceso de confianza pase factura.

Mientras el Valencia está lanzado, segundo en LaLiga con cinco victorias seguidas, el rival llega a esta eliminatoria en mitad de la tabla, solo tres puntos por encima de la zona de descenso a Segunda División B y con un único triunfo en La Romareda en cinco partidos. ¿Qué Zaragoza espera Marcelino? «Tenemos en cuenta al rival para preparar el partido, a partir de aquí como es obvio los vamos a analizar, siempre considero importante saber cómo se define el rival, cómo defiende, cómo ataca, cómo hace las transiciones.



Me parece que es un equipo equilibrado, ordenado, con un juego basado en la combinación y es un equipo que a pesar de no llevar muchas victorias, el entorno dice que está en el camino correcto. Tiene menos puntos de lo que indica su nivel competitivo, los vamos a respetar como hicimos el sábado contra el Sevilla. Hay que poner en práctica los valores de cada jornada y hay que partir desde el respeto y ser convicente en lo que estamos haciendo».

El técnico dijo respecto a la recuperación de Vezo que «lleva entrenando con nornalidad más de dos semanas y por lo tanto valoraremos si juega de principio o no», caso contrario al de Rober Ibáñez porque en este caso «es difícil que contemos con él, aún le falta para poder competir al máximo nivel».

Por último, respecto a la posibilidad de probar o incluso hacer debutar a alguno de los jugadores de la cantera a los que sigue con interés, caso del centrocampista Gonzalo Villar, dejó claro que «no vamos a utilizar jugadores del filial, los que trabajan con nosotros en dinámica de primer equipo sí contaremos con ellos y con el resto de la plantilla».