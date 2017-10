Comunicado oficial de la Curva Nord

La Curva Nord tiene nuevo presidente tras la dimisión la semana pasada de Javier Cervera, motivada por estar citado por la Policía y lsa Fiscalía, por los hechos ocurridos el pasado 9 de Octubre.

Este es el Comunicado Oficial que ha emitido la Curva Nord:

"Tras el anterior comunicado escrito por nuestro ya ex presidente, queremos anunciar desde la directiva de la Asociación €CURVANORD€ la elección de quien va a ocupar la presidencia de la Asociación desde hoy a todos los efectos. El nuevo presidente será Álvaro Santamaría Sierra, una persona que siempre ha sido de nuestra confianza, ya que ha pertenecido al grupo de trabajo de €CN10€ durante casi dos años. El motivo por el cual no se ha elegido a través de una convocatoria de elecciones y no se ha celebrado una asamblea de socios es porque los estatutos de la Asociación dicen que cuando se presenta una dimisión no es necesaria la convocatoria de elecciones para la elección del nuevo presidente".