Marcelino: "Rafa Mir no va a jugar en el primer equipo hasta que no solucione la situación contractual" F. CALABUIG

Marcelino García Toral ha analizado la actualidad del Valencia CF en sala de prensa. El técnico espera que el equipo no note demasiado la ausencia del capitán, Dani Parejo, baja por sanción, en el duelo de este sábado ante el Alavés. "Tenemos a día de hoy dos posibilidades. O juega Carlos Soler o Maksimovic", confesó el entrenador.

También ha explicado que la ausencia de Santi Mina en el entrenamiento de este jueves ha sido una "medida de prevención" aunque es duda para Mendizorroza. Ante la ausencia del delantero, el técnico ha contado con Jordi Sánchez en la sesión y no con Rafa Mir, máximo goleador del Valencia Mestalla. Algo que ha sorprendido y por lo que se le ha preguntado a Marcelino. La respuesta ha sido clara: "Rafa Mir no va a jugar en el primer equipo hasta que no solucione la situación contractual".

Rueda de prensa íntegra:

¿Cómo está Santi Mina?

Tiene unas ligeras molestias producto del partido contra el Zaragoza y que arrastraba del partido ante el Sevilla. Como medida de prevención hemos decidido que hiciera trabajo específico, mañana entrenará y veremos si está disponible.

¿Ya tiene pensado quién va a ser el sustituto de Parejo?

Tenemos a día de hoy dos posibilidades. O juega Carlos Soler o Maksimovic. Voy a darle una última vuelta antes de tomar la decisión. A día de hoy no lo tengo claro, tengo una idea que prevalece sobre la otra pero no con absoluta seguridad.

Ha echado mano de Jordi Sánchez y no de Rafa Mir para suplir a Mina. ¿Influye su situación contractual?

Hasta que no solucione su situación contractual no va a jugar en el primer equipo.

Responsabilidad de ganar al Alavés.

La responsabilidad es la misma, nuestra mentalidad es salir a ganar cada partido, es lo que hemos intentado hacer hasta ahora independientemente del rival. A partir de aquí sabeos que vamos a jugar ante un equipo que actúa con mucha gente por detrás del balón, que cede el protagonismo al rival, que defiende con mucha gente y en campo propio para utilizar el contragolpe como principal concepto para hacer daño y que nos va a exigir tiene una correcta profundidad, con poco espacio a la espalda y estar atentos a las vigilancias. Es un partido complicado y puede haber circunstancias que lo pueden complicar más. Como jugar con sol, que el campo se seque y que el balón ruede menos., nos obliga a hacer las cosas bien, a tener paciencia y a no cometer ningún error en faceta defensiva.

Hugo Guillamón y Ferran Torres, a la final del Mundial Sub-17

He hablado con ambos antes de que iniciasen el viaje a Calcuta, les he transmitido la enhorabuena, la mejor de las suertes y que disfrutasen de una experiencia que no van a olvidar en su vida. Yo tuve la suerte de disputar un mundial Sub-20 en el que llegamos a la final. Desearles lo mejor y felicitarles por la trayectoria en este Mundial. Además, han jugado todos los partidos de titulares, nos llenan de satisfacción a los valencianistas y ojalá logren tener la suerte y el acierto para ser campeones del mundo, sería la primera vez que lo lograría España.

Un rival que se encierra más

Todos los partidos son complicados, no podríamos decir que uno es más complicado que otro. Tenemos la experiencia muy reciente de hace 48 horas, jugar contra un equipo replegado y con mucha motivación dificulta mucho las cosas hasta que metes el primer gol. Hay que tener mucha paciencia. Nosotros tenemos máximo respeto al rival, al Alavés. Sabemos que están en una situación complicada pero los últimos resultados han sido muy apretados, nos van a exigir mucho. Nuestra ambición es ganar.

¿Su equipo ataca muy bien atacando el espacio abierto, cómo plantearía el partido si fuera el técnico rival?

No lo sé. Si fuera entrenador del equipo rival primero miraría mis propias virtudes, como creo que hacemos nosotros. Intentamos jugar de una forma de acuerdo con los futbolistas que tenemos. No sé lo que haría. En la situación en la que estamos haría poco para ganar al Valencia (ríe). Muchas veces hacemos un planteamiento y luego la dinámica del equipo te cambia todo. Cuanto más atrás estén más lejos están de nuestra portería, tendremos que actuar con paciencia y estar atentos a las contras. Contra el Madrid nosotros actuamos muy replegados, el rival nos obligaba a ello.

Sobre la situación de Orellana

Tenía una situación con la que hablamos con él y la sabía desde principio de verano. Lo mejor era su salida. No iba a tener una situación preferencial o de mucha influencia en el juego del Valencia. Pensamos que para un jugador de sus características, de su experiencia, era lo mejor porque tenía la ilusión de ir al Mundial. Una vez se quedó él iba a ser partícipe igual que el resto. Las oportunidades irán surgiendo en función de varias circunstancias. El equipo ha empezado con algunos jugadores, que han rendido mejor de lo que esperábamos y eso dificulta las opciones de otros jugadores pero repito que cuando hablamos él me explicó una serie de situaciones que se iban a dar. Su forma de actuar ha ido acorde a su forma de expresarse, siempre dije que había tenido un comportamiento impecable y de colaboración con el resto de sus compañeros. Es un jugador como cualquier otro de la plantilla.

¿Percibe cierta ansiedad positiva de los delanteros?

Queremos que metan goles pero que eso no les lleve a entrar en el egocentrismo. Si tu compañero está mejor situado, es mejor que remate él. Creo que lo estamos manejando muy bien, los delanteros están en un momento que lo tenemos que aprovechar. Están de dulce, en estado de confianza, transforman en gol muchas situaciones que se les presentan. Los veo en una situación fenomenal. El ambiente que hay entre ellos es muy bueno y creo que no hay esa ansiedad. Saben lo que beneficia al equipo, hay una mentalidad colectiva. No creo que se de.

¿Qué supone jugar sin Parejo?

En el juego ya veremos, yo tampoco lo sé. Supone perder a un jugador muy importante en todo, en el juego y antes del juego pero creemos en otros futbolistas, tenemos que ayudarnos todos para que su ausencia se note lo menos posible. Con otro jugador que no va a hacer lo mismo que él intentaremos hacerlo igualmente bien y ser un equipo competitivo, como sucedió sin Kondogbia ante el Athletic.