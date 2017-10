"Al Valencia nunca se le cierra la puerta"

Si el 'Piojo' López, símbolo de un Valencia CF ambicioso y competitivo como pocos, dice que está detectando cosas que le recuerdan aquellos años, es que algo ha de tener este equipo de Marcelino. Entre otras cosas, un futbolista explosivo y determinante que, por cierto, también le recuerda un poquito a sí mismo: Gonçalo Guedes.

Buenas tardes Claudio, ¿cómo le van las cosas?

Pues muy bien, disfrutando del Valencia CF en estos momentos desde la distancia.

Pues, antes que nada, le quería decir que ahora hay un futbolista en el Valencia que se le parece mucho a usted... Se llama Gonçalo Guedes.

Esperemos que le venga mejor, así nos dará muchas alegrías.

¿Se ve reflejado en él?

La verdad que yo lo veo muy bien, está en un momento fantástico. Creo que le cayó muy bien al equipo, ha habido muy buen ojo de parte del entrenador y de la gente que está trabajando con el entrenador para conformar el equipo, han dado con un delantero explosivo, muy técnico, que tiene definición... Está en un momento increíble como todo el equipo y eso ayuda y agranda a la gente que tiene que definir las jugadas, como es el caso de Zaza, que es impresionante también cómo está.

Hace muchos años que en Mestalla no se veía un futobolista con la velocidad y el gol que tiene Guedes, y la gente y los aficionados a través de las redes sociales compara a Guedes con el ´Piojo´ por la arrancada y ese punto de velocidad, ¿le recuerda en algo Guedes a usted... y además con el 7 en la espalda?

En realidad me recuerda mucho en ese momento en que el equipo necesita de una carrera así, de un jugador que pueda desahogar el juego, que pueda descargar y finalizar, y creo que es el momento ideal porque tiene todo de cara y eso hace que cuando él tiene el balón controlado y hace una arrancada ayuda a que el equipo descanse del momento en que estuvo defendiendo. Y claro, que también tenga buena finalización ayuda mucho al equipo también.

Como director deportivo que es, cargo que está ejerciendo en el Colorado Rapids de la liga de Estados Unidos, ¿haría un esfuerzo por fichar a Guedes? En Mestalla la afición ya se lo pide a Peter Lim, hay que recordar que el futbolista está cedido, no es del Valencia.

De momento está todo encaminado pero no sé la situación económica del Valencia ni sé en qué punto estará acordado este préstamo, pero de seguir las cosas así supongo que intentarán hacer un esfuerzo para terminar comprándolo.

Porque convence a la primera este futbolista...

Hombre, llegar a la primera línea y tener el éxito que está teniendo es difícil. Y viendo cómo está funcionando el equipo y que están encajando todo a la perfección... No hay que olvidar también que en algún momento, ojalá que no, pero en algún momento el rendimiento decaerá un poquito para después volver a subir, pero esto es normal en cualquier equipo del mundo. Desde fuera creo que va encaminado a que intenten hacerlo, el momento del equipo en general es formidable. Se han adaptado a lo que quiere el entrenador y sobre todo viene una persona nueva que se tiene que amoldar al equipo, a la ciudad, a la cultura y termina haciendo los goles que está haciendo... Yo creo que habría que empezar las negociaciones para comprarlo.

Se habla mucho de Guedes, pero hay un entrenador que le encuentra la tecla y la posición como es Marcelino. En su caso, hubo un entrenador, Ranieri, que le encontró la manera de jugar y el sitio ideal. Digo esto porque hay que valorar la figura de Marcelino en esta ecuación.

Claro, es lo que comentaba antes, el entrenador está dando con todos los puntos que tenía que dar y me parece que eso se basó en la preparación que tuvo en la pretemporada, cómo armó el equipo, cómo lo fue dibujando para llegar a este momento, para tener el equipo que él tiene en el terreno de juego y que rinda como él quiere, así que supongo que para ellos no habrá sido tanta sorpresa traer a Guedes para el funcionamiento del equipo. Creo que está todo muy bien pensado por parte del entrenador y me alegra que se esté trabajando así, me alegra que tengan esa visión y sobre todo que estén ayudando al entrenador de esa manera, así que nada, a seguir disfrutando y esperemos que este sea el año en que todos nos empecemos a sentir felices.

¿Le da tiempo a ver al Valencia, a seguirlo todos los partidos esta temporada?

Algún que otro partido me cae mal de horario pero la mayoría los puedo ver porque es justo en el momento que puedo estar en casa, que son los sábados por la mañana, y entre una cosa y otra siempre lo puedo ver. Además tengo un programa en el ordenador que si no lo puedo ver en directo lo veo al día siguiente, así que siempre estamos conectados.

Y por lo que ha visto, supongo que habrá detectado que este equipo está hecho a imagen y semejanza del Valencia competitivo, es decir, el equipo que va del esfuerzo individual a lo colectivo y en el que la fuerza está en el grupo por encima de las individualidaes, que es la manera en que el Valencia puede competir con los equipos más poderosos y que tienen jugadores de mucho nivel.

Yo lo que veo muy postivo y que me gusta es lo del entrenador, creo que tiene una forma de trabajar que aunque no la conozco personalmente porque no lo he podido ver, por lo que se ve tiene una forma de trabajar que me gusta y es por lo que tú dices, que prioriza el grupo, y el equipo ante las individualidades. Creo que lo están entendiendo muy bien los jugadores y están poniendo todo su empeño y trabajo por el bien del equipo, es la forma de competir a los grandes equipos que tienen grandes individualidades y que muchas veces es difícil afrontarlos, pero ahora el Valencia está haciendo muy buen papel y están siguiendo al pie de la letra lo que quiere el entrenador y eso es muy gratificante para todos, ver un funcionamiento tan bien ensamblado dentro de la cancha partido tras partido, eso como que te va ilusionando mucho más si cabe.

¿Le recuerda en algo este Valencia a aquel que usted vivió, que se hizo poco a poco y acabó ganando la Copa del Rey?

Me recuerda en lo que decía recientemente, en el convencimiento de los jugadores con el entrenador, con el cuerpo técnico, el convencimiento de trabajar para llevar a buen puerto lo que el entrenador quiere. Seguramente que el técnico tiene mucho que ver en convencer a este grupo de jugadores para realizar todo lo que está haciendo, y más allá de eso está el esfuerzo y el trabajo que pone cada uno para hacerlo, yo creo que en eso nos podemos llegar a parecer bastante. Ranieri encontró un grupo que venía con demasiados altibajos y logró rendimientos altísimos en jugadores, y a la vez los jugadores entendieron que era la única forma de poder llevar a buen puerto todo ese trabajo. Al final es lo que sirve, trabajar ensamblados y en conjunto para sacar las cosas adelante.

Claudio, los últimos años para el Valencia han sido lamentables, la afición ha sufrido bastante y se ha expresado, supongo que desde la distancia lo habrá notado. Aquí en València ha habido momentos muy duros, los periodistas hemos echado mano de nombres que significan mucho para la gente, el Piojo es uno, Kily González, Mendieta ha sido, Albelda, Baraja, Cañizares, el Ratón Ayala, casi hablamos de superhombres. Les hemos buscado para enviar mensajes de unidad y de apoyo al equipo en los malos momentos, pero, qué bonito que ahora le llamemos para hablar de lo bien que va el equipo. Supongo que uno desde la distancia se alegrará de que por fin la afición deje de sufrir y disfrute de un Valencia que, veremos a dónde llega, pero da la cara y compite.

De la forma que lo veo yo y como lo he vivido el Valencia merece esta situación continuamente, han sido años duros, momentos difíciles en que no tenían una dirección, demasiados rumbos diferentes, pero bueno, yo lo que rescato porque realmente da la idea de que la gente está volviendo a disfrutar es el grito del gol cada vez que se juega en Mestalla. El otro día prestaba atención, no recuerdo en qué gol que marcó el Valencia, el ver a toda la gente levantarse de sus asientos y gritarlo realmente como si fuera el gol de un campeonato, eso me empieza a dar la sensación de lo que vivíamos nosotros cuando jugábamos en nuestro tiempo, eso es la felicidad, la emoción y todo lo que vive la gente, el valencianismo puro digamos. Espero que lo sigamos disfrutando de esa manera, ya sé que fueron años de tristeza, a lo mejor algunas veces de impotencia, pero esperemos que se empiece a revertir ahora.

No me diga que desde Estados Unidos, por ordenador o por televisión, captó Claudio ´Piojo´ López esa sensación de cuando marcaba los goles y escuchaba rugir a Mestalla. ¿De verdad esa sensación llega hasta allí? Habrá rejuvenecido veinte años de repente...

Hombre, sí, me desaparecieron todas las canas.

El hombre que emocionaba a Mestalla pegado al televisor emocionado con la celebración de un gol, ¡qué momento más mágico!

Lo que pasa es que cada uno lo vive a su manera, pero uno tuvo la oportunidad de disfrutar de esta afición, de esas tardes en Mestalla, de aquellos partidos, y siente una sensación muy especial. Es muy difícil olvidarla y, aunque no lo crean, por lo menos yo lo detecto y el otro día lo volví a sentir. Las cosas están empezando a ir bien y espero que siga así.

Y cuando uno detecta que el equipo compite y la afición se sube al carro, la conclusión es que el Valencia CF es un equipo a tener en cuenta y muy peligroso.

Hombre, en casa por supuesto, yo creo que siempre Mestalla ayuda muchísimo, esperemos que los jugadores, que ya se están empezando a dar cuenta de ello, se agranden más y más.

Claudio, ¿usted es consciente de lo que le quiere el valencianismo? Allí, ahora en Estados Unidos, en Argentina, ¿se para a pensar lo que ha sido y lo que significa para miles de valencianistas?

Yo lo que sí siento es el agradecimiento eterno a tanto cariño y tanta felicidad que viví en València, siempre lo noto cada vez que tengo la posibilidad de volver aunque sea solo por pocos días, siempre siento ese cariño que me demuestran y el cariño mío y de toda mi familia también, porque en definitiva allí es donde empecé a formar mi familia y ese recuerdo nunca se va a olvidar. Además de las tardes de Mestalla y todo lo que es el Valencia CF. La verdad es que es gratificante para uno que la gente haya entendido el sentido de lo que uno trataba de hacer, que es ayudar a que las cosas fueran bien y nos sintiéramos felices todos juntos.

¿Y cómo le va por Colorado siendo director deportivo?

Pues ahí vamos, es una liga bastante... bueno bastante no, es una liga totalmente diferente a cualquier otra del mundo. Se manejan de otra manera, imagino que el Guaje también se lo habrá hecho saber, que por cierto la está rompiendo y lo está haciendo de maravilla. Pero ahí vamos, tratando de acostumbrarnos, viendo, aprendiendo, conociendo cosas, cada parte del mundo y cada liga tiene sus cosas diferentes, pero siempre con el corazoncito en España viendo cómo le va al Valencia, que siempre es parte importante de mí.

Ahora que ha nombrado a Villa, ¿lo ve jugando el Mundial con la selección española?

Pues mira, aquí está haciendo lo que sabe hacer que es marcar goles y anda muy bien, sinceramente esa pregunta habría que hacérsela al técnico y sobre todo a David. Uno siempre tiene ilusión de volver con su selección, pero hay que entender también los momentos, qué pensará el entrenador, qué tendrá, cómo lo verá él. Para darte un ejemplo, yo creo que Marcelino a través de videos y partidos que habrá visto a Guedes dijo que este jugador le iba a servir, a lo mejor no estaba todo el mundo al cien por cien de acuerdo, pero él lo vio así y hoy hay mucha gente que está diciendo ´pues mira tú, al final Guedes no parecía pero sí lo es, está marcando goles´. Entonces, es mucho también lo que piensan los entrenadores.

¿Y cuándo le veremos de nuevo por aquí para poder invitarle a una buena paella?

Me dijiste la palabra mágica, la paella... Yo creo que será el año entrante, ahora se me complica muchísimo porque estamos en el final de temporada y como no entremos en los play-off tenemos que reorganizar todo para el año que viene y ver de qué manera se arma el equipo. Yo creo que el año que viene, ojalá tenga que ir en el momento en que el Valencia esté culminando algo importante.

Podríamos estar aquí hablando horas y horas, sacando recuerdos... Ha sido un auténtico placer, le deseo lo mejor y espero verlo muy prontito por aquí y, por qué no, quizá algún día en el Valencia CF.

Al Valencia nunca se le cierra la puerta. Les mando un saludo.