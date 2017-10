Los gustos, secretos y aficiones de Simone Zaza

Simone Zaza está feliz en el Valencia CF. Con sus ocho goles y su entrega en el terreno de juego se ha metido ya en el bolsillo a la afición valencianista. En una divertida entrevista en la televisión del club, el delantero del Valencia descubre algunos de sus secretos y aficiones.

El italiano se declara "vacilón, simpático y enfadado", admite que idolatra a Michael Jordan y cuenta cómo es un día libre en su vida: "Cuando estoy solo y tengo que relajarme juego a la play o veo películas. Si estoy con mi novia o con mis padres voy a dar un paseo, a comer o a cenar".

El mejor jugador de LaLiga en el mes de septiembre descubre su lado más íntimo y personal.





<br />

en

Videos

Estas son sus palabras:

¿Cómo te definirían los compañeros en tres palabras?

Simpático, vacilón y al mismo tiempo enfadado porque me vacilan ellos diciéndome que siempre estoy enfadado y no es verdad.

¿Qué palabra usas más?

Muchas veces digo para vacilar con los compañeros 'hazte lo tuyo' porque muchas veces me dicen cosas para vacilar y yo les digo 'hazte lo tuyo, hazte lo tuyo', que significa en italiano 'tú a lo tuyo'.

¿Qué es lo primero que haces por la mañana?

Pipí y luego me lavo los dientes (se ríe)

Un momento clave en tu carrera

Cuando llegué aquí cambió todo, comencé una nueva carrera.

¿Cuál es tu frase preferida en valenciano?

Es fácil: Amunt València.

¿Cuál es tu color preferido?

El color del mar de mi pueblo

¿Tu día libre ideal?

Cuando estoy solo y tengo que relajarme juego a la play o veo películas. Si estoy con mi novia o con mis padres voy a dar un paseo, a comer o a cenar.

¿Lo mejor que te da el fútbol?

La pasión, la rivalidad, la competición. Estas cosas en una persona como yo hacen mucho. Al final la cosa más sencilla es que cuando juego estoy bien, cuando estoy en el campo estoy bien, cuando estoy en el entrenamiento estoy bien y esto me hace sentirme feliz.

¿Qué zona de la ciudad le gusta más?

El centro, el mercado central y el barrio del Carmen.

¿Qué música te emociona?

Me gusta mucho la música tecno, por eso mis compañeros me vacilan porque no la pueden escuchar, pero a mi me gusta mucho la tecno.

¿Lo más divertido que has visto en un partido?

Cuando hay invasión de campo las personas. Esto me gusta

Un deportista que te gustaría ser...

Me gusta Michael Jordan, porque para mi es el mejor de toda la historia de la NBA