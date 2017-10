Mateu prepara una oferta para renovar a Rafa Mir

Mateu Alemany ha tomado cartas en el asunto en el caso Rafa Mir. El Director General del Valencia CF aceleró el blindaje del internacional sub´ 17 Ferran Torres a principios de octubre ante la seria amenaza de Barcelona y Real Madrid y ahora ha tomado la iniciativa en la patata caliente en la que se ha convertido la situación contractual del delantero de 20 años del Mestalla.

El primer paso de Alemany ha sido reunirse con el agente del futbolista, Carlos Bucero. La cita, acordada desde la semana pasada por las dos partes, se produjo ayer a mediodía en los despachos de la ciudad deportiva de Paterna con un objetivo: intentar desbloquear el futuro del canterano que con 11 goles en 10 jornadas se ha convertido en el máximo realizador de todas las categorías del fútbol español junto al astro argentino del Barça Leo Messi.

La situación contractual de Rafa es delicada para el club. El jugador aumenta su cuenta particular de goles y su cotización en el mercado al mismo tiempo que se agotan los plazos del Valencia para llegar a un acuerdo con el jugador y renovarlo. Hay que recordar que el futbolista acaba contrato el próximo 30 de junio de 2018. Es decir, a partir del 1 de enero es libre para negociar con cualquier equipo.

Alemany ha querido coger el toro por los cuernos y se ha citado con el agente del jugador para conocer de primera mano sus intenciones. El Valencia da un paso adelante y el jugador no cierra las puertas a una posible renovación. Quieren escuchar la propuesta del club tanto en lo económico como sobre todo en lo deportivo. La predisposición entre las dos partes es que el diálogo sea a partir de ahora más fluido de lo que lo era antes. Eso sí, de momento, las posturas están lejanas como quedó demostrado en la reunión.

Dos son, eso sí, las conclusiones a las que se llegó durante la reunión de ayer. De más de una hora de duración. La primera, que el club y Rafa Mir se han emplazado a una nueva reunión «en las próximas semanas». Mateu se toma unos días para preparar una oferta y trasladársela al jugador en la próxima cita con fecha y escenario -no se descarta que sea Madrid- todavía en el aire. El delantero estudiará la oferta y contestará.

La segunda, que se ha fijado un límite para las negociaciones. Las dos partes se dan hasta el mes de diciembre para resolver el futuro del canterano. O renueva, o se fija un precio para salir en el mercado de invierno o apura su contrato hasta junio y, de esa forma, se marcha a coste cero. Novias en el mercado no le van a faltar en enero. Ya las tuvo en verano. Entre ellas la del Real Madrid Castilla. El Valencia entonces se negó a traspasarlo. Se da la circunstancia de que el filial madridista ha arrancado mal la temporada y después de diez jornadas está en puntos de descenso a Tercera. No se descarta que el club blanco se asome a la ventana de invierno en busca de refuerzos.

La propuesta de Mateu será la tercera que el club ponga sobre la mesa de Rafa Mir en el último año. Las dos anteriores -antes de que comenzara la temporada- fueron rechazadas por el jugador. Pensó que el club no estaba apostando fuerte por él ni en lo económico ni lo deportivo. El delantero arrancó la pretemporada con el primer equipo con gol incluido, pero fue el primero de los canteranos en ser descartado por Marcelino al no llegar a un acuerdo con el club para renovar.

Así lo publico SUPER en agosto. El técnico reiteró ayer de forma pública la posición del club al ser preguntado por Rafa como posible sustituto del ´tocado´ muscularmente Mina. «Hasta que no solucione su situación contractual no va a jugar en el primer equipo». dijo tajantemente. Marcelino zanjó el debate. No subirá. Lo que sí se pactó ayer es que el jugador siga jugando en el filial siempre y cuando Penev quiera. Al menos hasta diciembre...