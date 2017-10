Zaza está nominado

Simone Zaza ya está advertido. Su regreso a la selección italiana queda un pasito más cerca. Según la información de La Gazzetta dello Sport, el Valencia CF ha recibido la comunicación oficial del FIGC por la preconvocatoria del delantero. Está entre los candidatos. El seleccionador Gian Piero Ventura dará a conocer la lista definitiva el próximo sábado 4 de noviembre. Zaza vuelve a estar en los planes de la Azzurra, hacía un año que no ocurría; se lo ha ganado con trabajo y goles. Hace un mes, su nombre empezó a sonar con fuerza para los partidos de clasificación para el Mundial de Rusia ante Macedonia y Albania, pero Ventura se decidió por Éder, Manolo Gabbiadini y Roberto Inglese. Ciro Immobile no se discute. Pese a la baja de Andrea Belotti, no fue convocado. Fue una sorpresa. Ahora, el delantero del Torino sigue recuperándose de una lesión y renunciar a un jugador como Zaza –en un momento de forma tremendo– es un lujo que Italia no se puede permitir... con el Mundial en juego.

Zaza lleva ocho goles en LaLiga. Sólo Leo Messi (once) ha marcado más. Entre los seleccionables por la Azzurra, únicamente Ciro Immobile (Lazio, trece goles en Serie A) supera su registro. El valencianista está por delante del veterano Fabio Quagliarella (Samp, seis goles), Mario Balotelli (Niza, cinco goles), Roberto Inglese (Chievo, cuatro goles) o Andrea Belotti (Torino), que se quedó en tres goles antes de la lesión. Ventura justificó su ausencia hace un mes defendiendo la continuidad y el bloque. Desde entonces ha seguido marcando. Lleva cinco jornadas consecutivas y siete goles, los tres últimos ante Athletic, Betis y Sevilla. Precisamente, ese duelo ante un adversario Champions no ha pasado desapercibidos. En las últimas semanas, la resurreción del Valencia, el trabajo de Marcelino y los goles de Zaza han sido noticia en Italia.



Regreso de nivel Mundial

La Azzurra se juega su presencia en el Mundial en una eliminatoria tremenda ante Suecia. Zaza podría regresar a la selección en una situación límite. Ahí están sus goles, su intensidad y su hambre de reivindicación. Ventura tiene que apostar.