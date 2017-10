El discurso de Marcelino

Marcelino García Toral sigue mostrando su cara más humilde tras una nueva victoria del equipo, esta vez frente al Alavés, que lo mantiene en segunda posición de LaLiga.

El equipo ha sido muy sólido cuando el partido se puso complicado.

Preveíamos un partido tremendamente competido, con un equipo rival muy intenso, ocn mucha gente detrás de balón, contragolpes, estrategia... Nos iba a exigir un partido diferente a los que habíamos jugado hasta ahora. Quiero dar las gracias y felicitar a los futbolistas porque hemos dado, también en este tipo de partidos, un nivel muy competitivo que nos permite seguir invictos después de diez jornadas.

¿Se imaginaba lograr el mejor arranque de la historia cuando llegó?

No me lo podría imaginar, seguro que no. Pero hemos intentado hacer las cosas de forma coherente desde el inicio, hemos terminado de completar una plantilla buena desde el aspecto humano y profesional. Si se hacen las cosas con coherencia hay más posibilidades de que salgan bien. No preveíamos esta suma de puntos, diez jornadas invictos y más con un calendario bastante crudo. Es producto de un gran trabajo de estos futbolistas, de un grupo humano, de un buen nivel competitivo y de momentos de fútbol muy brillantes. Es una situación que no preveíamos pero creo que es merecida.

¿Considera que el árbitro ha estado demasiado permisivo?

No me gustaría hacer valoraciones del árbitro. El Alavés se juega mucho, juega en su campo ante su afición y pone en práctica los argumentos que cree oportunos, el árbitro pita, puede acertar o equivocarse pero no me gustaría hacer ninguna valoración.

Rodrigo ha dejado un mensaje humildad, trabajo y sacrificio.

Sin esas virtudes se recorta el trayecto. Y es tiempo suficiente para hacer una valoración de lo que hemos hecho y cómo lo hemos hecho. Tengo la grandísima suerte de tener una plantilla muy implicada, todos empujan en la misma dirección, este es el camino. Sabíamos que iba a ser un partido tremendamente complicado. Podéis entender que así calificara el partido en la previa. No estaba pretendiendo prevenir nada, era lo que pensábamos. Vuelvo a insistir en que estoy tremendamente agradecido y orgulloso, este partido nos exigía un nivel competitivo tremendo y lo hemos hecho.

¿Qué porcentaje de culpa tiene Marcelino sobre la victoria del Valencia?

Un uno por cien. El 99 restante es de los jugadores. Yo creo que lo difícil es jugar al fútbol, el espectáculo lo generan ellos, el trabajo, la ilusión... Los que transmiten en el campo y hacen que una afición esté satisfecha son ellos. Sin los futbolistas los entrenadores no tenemos ningún porvenir. Mi agradecimiento a todos ellos, a los que juegan más y a los que juegan menos.

¿Hay alguna lectura que no le guste del partido?

Siempre hay algo que se puede mejorar. La semana pasada también te hubiera contestado lo mismo. Tuvimos alguna pérdida durante el partido, jugábamos contra una defensa de cinco, casi siempre era muy difícil coger los espacios. Sus transiciones eran muy rápidas. Atacar a la contra es más complicada así, salvo el tramo final, cuando se abre el partido. El empate creo que nos pesó, propició al Alavés venirse arriba apoyado en su afición. Hubo quince minutos en los que tuvimos dificultades, marcamos y en el tramo final supimos defender la cosecha.

¿Cómo ha visto a Soler fuera de su posición natural?

Era un partido muy trabado, creo que ha actuado bien, ha ayudado en contención, en transición, en muchas fases del juego. Es difícil ver jugar mal a Carlos Soler.

Dice que un uno por ciento de la responsabilidad del éxito del equipo es suya. ¿Qué se siente al hacer el mejor arranque de la historia del club?

Naturalidad, aquí las notas son en mayo. Hasta mayo vamos a estudiar duro, a ver si llegamos a matrícula, a sobresaliente, al notable o a ver adónde llegamos.

Por último, si me permitís, quería transmitir todo el apoyo a Fran Sol, un futbolista al que tuve la suerte de entrenar, excepcional futbolista y persona.