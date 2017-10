El final más cruel para el sueño de Ferran y Hugo

La España de Ferran Torres, Hugo Guillamón, Víctor Chust, Abel Ruiz y compañía se queda a las puertas de la gloria en el Mundial Sub-17. La Rojita sufrió una dolorosa derrota (2-5) en la final disputada en Calcuta pese a verse con dos tantos de ventaja a la media hora de juego. El conjunto de Santi Denia tuvo oportunidades para sentenciar, no lo hizo y lo pagó muy caro. Inglaterra, superior en la segunda parte, descarrila en la última parada hacia la gloria al conjunto nacional, que se queda con la miel en los labios por cuarta vez en la historia. Tras esta experiencia los valencianistas volverán como subcampeones, algo que ya vivieron en su día Quique Medina, Ruz, Sisi, Pallardó, Silva o Forner. Inglaterra exhibe músculo con este triunfo, que acentúa su efervescencia en categorías inferiores tras conquitar en el último año Mundial Sub-20, Eurocopa Sub-19, Trofeo de Toulon y ser semifinalista en la Eurocopa Sub-21 y finalista en la Sub-17, precisamente ante España. Los británicos se cobran la venganza del triunfo en Croacia.

A los 48 segundos, mientras España todavía andaba situándose en el terreno de juego, Inglaterra estuvo a punto de adelantarse y si no lo hizo fue por Álvaro Fernández. El portero del Málaga se disfrazó de milagrero y sacó una mano providencial para contener un arranque en embestida que no hizo más que activar a los de Santi Denia. Ferran Torres, como sucedió en Croacia, tomó la iniciativa y avisó al rival con una galopada por la derecha de que este equipo no se anda con titubeos. Al minuto nueve, en efecto, Sergio Gómez estrenaría el marcador. El zurdo del Barça, cuya influencia se ha disparado desde el inicio del campeonato, se echó el equipo a la espalda con un rendimiento explosivo. Abel inició la jugada, Miranda levantó la cabeza en la línea de fondo, puso el balón para Gelabert y tras una extraña asistencia del madridista con el abdomen Sergio Gómez remachó con un remate de espuela que dejó petrificado al portero inglés.

El ritmo del partido era trepidante y los británicos se encomendaron a Foden, Hudson-Odoi y Brewster –el tridente más letal del planeta– para perforar al conjunto nacional. Toparían sin embargo con Hugo Guillamón y Víctor Chust, que una vez más abordaron con solvencia un desafío mayúsculo. Nadie intimida a esta pareja de centrales. La Rojita tuvo una ocasión nítida para afianzar su ventaja en un contragolpe sin oposición que Moha marró al perder el control del balón ante la salida del portero en los metros finales de una conducción interminable. Inglaterra lo intentaba y la selección, sin el dominio de la posesión, encontraba dificultades para practicar su juego pero a la media hora España volvería a trastocar el marcador. De nuevo Sergio perforó la portería de los británicos con un zurdazo inapelable tras otra combinación entre Abel Ruiz y Gelabert. La Rojita se veía antes de tiempo con el cetro mundial, y además por la vía rápida –pudo llegar el tercero–, pero el guion daría un vuelco radical antes del descanso.

En el 42´ Hudson-Odoi se estrelló contra el poste derecho y Brewster recortó distancias con un remate picado entre Chust y Guillamón. A la hora de partido Foden armaría una magnífica jugada que serviría para que White lograra el empate tras una asistencia –la segunda– de Sessegnon, a un nivel inconmensurable durante la final, al punto que sacaría un gol cantado –Chust, a balón parado– sobre la línea de gol. Los ingleses se impondrían con rotundidad. El tercero llegó con una maniobra calcada a la del segundo gol. Hudson-Odoi asistió desde la izquierda y Foden culminó. Denia sacó a José Lara, el agitador de la selección en contextos de dificultad, persiguiendo algún tipo de reacción pero el rival todavía marcaría el cuarto por mediación de Guehi y el quinto, nuevamente a cargo de Foden, que desencadenó todo el arsenal de los británicos. España se queda a las puertas de hacer historia. El Mundial Sub-17 seguirá siendo el único trofeo que le falta a la RFEF en categorías inferiores.

NGLATERRA:

Curtis Anderson, George (Gallagher 87´), Marc Guehi, Jonathan Panzo, Philip Foden, Tashan Oakley (Gomes 90´), Rhian Brewster, Callum Hudson, Joel Latibeaudiere, Steven Sessegnon y Morgan Gibbs (Kirby 81´)

?Seleccionador: Steve Cooper

ESPAÑA:

Álvaro Fernández, Jaume Mate, Juan Miranda, Hugo Guillamón, Víctor Chust, Antonio Blanco (Carlos Beitia 82´) , Ferran Torres, Moha (Nacho Díaz 85´), Abel Ruiz, César Gelabert (Lara 72') y Sergio Gómez.

?Seleccionador: Santi Denia



0-1 | Sergio Gómez | Minuto 10

?0-2 | Sergio Gómez | Minuto 30

1-2 | Brewster | Minuto 44

2-2 | Gibbs | Minuto 58

3-2 | Foden | Minuto 69

4-2 | Guehi | Minuto 84

5-2 | Foden | Minuto 86

Árbitro: Enrique Cáceres (PAR): Mostró tarjeta amarilla a Brewster (91´) de Inglaterra y a Miranda (63´) y Mateu Morey (83´) por parte de España. ?Estadio Vivekananda Yuba Bharati Krirangan de Calcuta (India). Al encuentro asistieron el Presidente de FIFA, Gianni Infantino, el Presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Juan Luis Larrea junto a la Secretaria General, Esther Gascón. Al estadio acudieron unos 60.000 espectadores