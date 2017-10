El Valencia Mestalla deja escapar la victoria en Vila-real

Punto de mucho mérito el logrado por el Valencia Mestalla ante el Villarreal B, que logró igualar la ventaja de dos goles que tuvo el filial valencianista tras un primer tiempo donde se mostraron muy efectivos. Tras cinco jornadas sin ganar, el equipo dirigido por Penev salió con el único objetivo de ganar, pero los goles de Fran Navarro y Damián Petcoff en el primer tiempo, los neutralizó el filial amarillo. Un punto que sirve para seguir sumando.

No iba a ser un partido fácil y desde el primer minuto el equipo dirigido por Miguel Álvarez buscó la victoria, presionando fuerte y buscando el gol con un peligroso Raba y Leo Suárez, que obligó a Cristian a realizar una gran estirada. Pero quien abrió el marcador fue Fran Navarro, tras un centro medido de Alex Blanco.

Fue un jarro de agua fría para el Villarreal B, pero el equipo entrenado por Penev se mostró muy efectivo. No varió la dinámica del partido, defendiendo con fuerza cada vez que el equipo local se asomaba al área defendida por Cristian. Bien colocados sobre el césped, había que convertirse en un muro atrás y conservar la ventaja en el marcador, que casi neutraliza Franco solo delante de Cristian, pero más pendiente de ver si el árbitro invalidaba la jugada por fuera de juego que de rematar. Había nerviosismo sobre el césped, en cada falta saltaban chispas, pero el filial valencianista iba a la suya.

Los aficionados locales se llevaron las manos a la cabeza, pero se dieron cuenta que el VCF Mestalla iba muy en serio a por los tres puntos cuando tras un diabólico lanzamiento lejano de Damián Petcoff, elevaba el 0-2 al marcador. Un minuto antes le había quitado el polvo a su bota con una volea desde la frontal, pero a la segunda que tuvo, firmó un auténtico golazo.

Tras el descanso, el tiempo corría a favor del filial valencianista, pero rápidamente recortó diferencias el filial del Submarino, con el gol de Chueca. No se vino abajo el equipo entrenado por Penev, que pudo ampliar la ventaja tras una excepcional galopada de Alex Blanco, que remató Fran Navarro de espuela. Su disparo lo paró Diego in extremis. El VCF Mestalla tocaba más el balón, manteniendo la posesión ante la mirada de los locales, que no presionaban con la misma intensidad que en el primer tiempo y dejaban más espacios.

Al contragolpe pudo sentenciar el filial valencianista en el minuto 76, pero ni Rafa Mir ni Alberto Gil lograron superar al meta Diego, tras una gran internada por la banda izquierda de Alex Blanco. Volvió a tener la oportunidad en otro contragolpe, pero el centro de Rafa Mir lo despejó a córner un defensor. El VCF Mestalla quería, pero no lograba "cerrar" el partido, y una buena salida del filial del Submarino amarillo, Chueca puso el empate en el marcador, resultado que ya no se movió gracias una gran parada del meta Cristian.



Ficha técnica:



2 Villarreal CF "B": Diego, Miguelón, Enric, Roger, Pau, Imanol, Chuca, Raba, Dalmau (Simón, 87´), Leo Suárez (Morlanes, 44´) y Franco © (Darío, 65´).

2 Valencia Mestalla: Cristian, Álvaro, Centelles, Zotko, Iván Màrquez, Damián, Miki (Gonzalo Villar, 80´), Fran Villalba (Alberto Gil, 60´), Alex Blanco, Fran Navarro (Jordi Sánchez, 71´) y Rafa Mir ©.

Goles: 0-1, min. 14: Fran Navarro. 0-2, min. 39: Damián. 1-2, min. 51: Chuca. 2-2, min. 86: Chuca.

Árbitro: David López Jiménez, del Comité Catalán. Amonestó a los locales Dalmau (23´), Miguelón (35´), Imanol (54´), Roger (71´); y a los valencianistas Miki (30´), Centelles (35´), Fran Navarro (45´), Damián (52´), Alex Blanco (68´), Alberto Gil (87´) y Jordi Sánchez (90´).

Incidencias: Partido de la 11ª jornada del Grupo III de Segunda División B, disputado en el Mini de la Ciudad Deportiva del Villarreal CF.