Duelo de filiales desigual pero solo sobre el papel

Sigue en DIRECTO el duelo de filiales, Villarreal B - Valencia Mestalla desde las 12:00 en el Mini Estadi

La previa



Villarreal ´B´ y Valencia Mestalla se ven las caras una temporada más en el grupo tercero de la Segunda División ´B´. Los equipos llegan con dos tendencias totalmente opuestas y una situación en la tabla muy distinta. Mientras que el filial amarillo está segundo y lucha por volver a disputar el Play-Off de ascenso tras no hacerlo la pasada campaña, el cuadro valencianista tratará de revertir una dinámica negativa de cinco encuentros sin ganar que le ha situado más cerca del Play-Out de descenso que de la promoción de ascenso.

El momento que atraviesan los blanquinegros es algo complicado porque los resultados no llegan como al principio. El equipo acostumbra a producir un elevado número de ocasiones y marca muchos goles, pero no está siendo capaz de superar los problemas defensivos que le están privando de sumar victorias. Las lesiones no han ayudado y en numerosas ocasiones han tenido que alinear defensas inéditas en la competición. Por tanto, el principal factor para reconducir la situación es hallar la fórmula para reducir la sangría de goles en contra.

Para el partido en la Ciudad Deportiva del Villarreal, Luboslav Penev no podrá contar con Ángel de la Calzada ni César Morgado, además de las habituales bajas de Javi Jiménez y Marc Ferris. No obstante, recupera tras sanción a Jordi Sánchez y podría recuperar a Damián Petcoff para la medular.

El once plantea serias dudas, empezando por el esquema. En el choque ante el Ebro, el búlgaro volvió a utilizar el 4-2-3-1 de las primeras jornadas para paliar la baja de Jordi y encontró la mejor versión de Fran Villalba, aunque perdió algo de pegada. Lo más previsible es que vuelva al 4-4-2, pero las condiciones del rival podrían forzar al cuerpo técnico a repetir planteamiento.

La línea de cuatro futbolistas atrás será la misma que la anterior jornada ya que las bajas obligarán a repetir retaguardia. Álvaro Pérez, Iván Márquez, Iván Zotko y Álex Centelles serán los elegidos y tratarán de mejorar sus registros para sacar algo positivo. El centro del campo, no obstante, sí que genera muchas dudas. Si Damián Petcoff llega en óptimas condiciones será de la partida, pero la principal incógnita está en quién le acompañará: Miki Muñoz y Gonzalo Villar pugnan por un sitio.

Rafa Mir en el ataque

En la parcela ofensiva, la elección del esquema jugará un papel fundamental. En el 4-4-2, Alberto Gil estará en una banda, Villalba y Álex Blanco se disputarán la otra, y volverá la dupla Rafa Mir-Jordi Sánchez al ataque. Si repite el 4-2-3-1, Fran estará en el enganche y Jordi Sánchez esperará su turno en el banquillo.

El filial del submarino amarillo, por su parte, es un equipo muy cuajado y que no se ha resentido tras la marcha de Calleja. Parte como favorito y será una piedra de toque importante, no obstante, los derbis son siempre apasionantes y el Mestalla ha dado la cara incluso en temporadas en las que ha estado en crisis.