Así está el ´caso Hugo Guillamón´

Ferran Torres y Hugo Guillamón son el futuro y el futuro hay que cuidarlo. El Valencia está llevando a cabo un plan para atar, proteger y potenciar a los dos subcampeones del Mundial Sub-17 con el objetivo de lanzarlos preparados a la élite. En Paterna no hay dudas de que el extremo de Foios y Hugo son caballo ganador. "No lo creo, lo son", indica Luis Vicente Mateo, "es una realidad, todos pensamos lo mismo. En el fútbol no hay nada al cien por cien, dos más dos no siempre son cuatro pero son jugadores que en estarán en la élite seguro. El club está trabajando para que estén aquí mucho tiempo".

El caso de Hugo Guillamón está todavía abierto. El Valencia –Alexanko– no movió ficha para renovar su contrato, por lo que a día de hoy, si nada cambia, quedaría libre al final de temporada: 30 de junio de 2018. En el club conocen a la perfección su potencial –único futbolista de la selección Sub-17 que ha jugado todos los minutos en Ronda Élite, Europeo y Mundial– y las partes están en conversaciones para extender y mejorar su vinculación cuanto antes. La negociación está abierta y puede fructificar dentro de poco tiempo. A pesar de que en el Valencia se encantaron al abordar su continuidad y de que su rendimiento no pasa desapercibido para los clubes existe buena predisposición por parte del central.

Se quiere quedar. Su desarrollo, no obstante, demanda como el caso de Ferran una apuesta deportiva decidida y potente. En el Juvenil A, donde es el capitán y la referencia más absoluta de la retaguardia, Hugo ya ha demostrado que la categoría se le queda pequeña y se valora la posibilidad de que el Valencia lo suba al filial, más con la baja de Javi Jiménez. Este es el argumento principal de la discusión entre el club de Mestalla y los representantes del futbolista, que necesita retos para seguir desencadenando su potencial. Como dijo Santi Denia a SUPER: "Debe ser una apuesta de futuro, es un gran jugador en una posición muy complicada".