Ayestaran tras la cuarta derrota consecutiva: "Hemos movido bien el balón. Dos detalles nos han dejado fuera"

La UD Las Palmas que entrena Pako Ayestaran volvió a perder, esta vez 1-3 en casa ante el Deportivo de la Coruña y se queda en puestos de descenso a segunda división con seis puntos en la clasificación.

Pese a la derrota, que es la cuarta consecutiva desde que asumió el cargo de entrenador del conjunto canario, Pako Ayestaran considera que su equipo no dio una mala imagen. "No estoy de acuerdo con lo de la imagen. El resultado no es el idóneo. Empezamos bien el partido y la lesión de Viera nos ha dejado sin juego. El gol nos ha afectado emocionalmente. Ha habido tramos en los que el equipo ha jugado bien y hemos movido bien el balón. Dos detalles nos han dejado fuera", resumió.

Cuestionado por esos dos detalles, dijo: "Hablo de un córner y de un saque de banda. En el segundo tiempo hemos tenido opciones de marcar y no lo hemos logrado". ¿La receta para superar esta situación? "seguir trabajando" dice el que fue entrenador del Valencia CF.

"Entiendo que piten al equipo y que me piten a mí. Quizás yo tengo más responsabilidad que los jugadores. Vamos a poner todo el empeño para salir de esta situación. A nivel de implicación, estoy seguro de que conseguiremos salir de esta".

"Hasta ahora la directiva considera que tengo que seguir y nosotros nos sentimos totalmente capacitados. Viendo los vídeos, hemos perdido partidos que podríamos haber ganado.Cuando ves los entrenamientos y la implicación que hay, puedes estar convencido de que las cosas van a salir".