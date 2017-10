Maksimovic se lleva otro golpe

No le queda a Maksimovic más que levantar la cabeza y apretar los dientes después del nuevo golpe que se lleva con la última lista de la selección absoluta de Serbia, en la que el nuevo director técnico no lo ha incluído entre los 24 elegidos para el partido amistoso que disputarán el próximo día 14 de noviembre en Corea del Sur. El centrocampista estuvo en la última y decisiva concentración en la que el conjunto balcánico se jugaba el pasaporte para el Mundial de Rusia 2018, aunque no llegó a jugar un solo minuto.

Y esta es la primera lista una vez conseguido el objetivo y, por tanto, la primera para hacer grupo de cara a la gran cita del próximo verano, mucho más después de que este lunes, y de manera sorprendente, la Federación de Serbia anunciase el cese del seleccionador que les ha llevado al Mundial, Slavoljub Muslin. Su primer asistente, Mladen Krstajic, es quien se ha hecho cargo del equipo y el que ha confeccionado la citación a la espera del nombramiento del nuevo técnico.

El descarte de Nemanja Maksimovic se produce menos de una semana después de que el futbolista jugara su primer partido completo con el Valencia, el de la Copa del Rey frente al Zaragoza. Allí hizo un buen trabajo que incluso hizo dudar a Marcelino de cara la siguiente partido en Mendizorroza, aunque, a la hora de la verdad, el jugador tampoco ha convencido definitivamente a Marcelino para ser una alternativa en el centro del campo cuando falta alguna de las piezas. Ocurrió cuando causó baja por sanción Kondogbia y también el sábado en Vitoria, cuando el asturiano volvió a apostar por Carlos Soler ante la ausencia de Parejo y solo echó mano del serbio ya en el minuto 86, cuando entró en el terreno de juego precisamente por Soler.

El jugador del Valencia tendrá que esperar ahora la llegada del futuro seleccionador, aunque sobre todo ttrabajar al máximo para que Marcelino le dé más minutos y protagonismo en el equipo en los próximos meses, es el camino más recto para estar en Rusia. Y el técnico planea fichar otro mediocentro.