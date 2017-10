"Marcelino y Mourinho son parecidos"

Andreas Pereira fue uno de los mejores jugadores del Valencia CF el pasado sábado en la victoria (1-2) contra el Alavés en Mendizorroza. Reconoce que le ha costado un poco adaptarse al fútbol español, pero siente que va de menos a más y tiene muchas ganas de ayudar al equipo a seguir arriba. Según él, "es fácil llegar, pero es difícil mantenerse". "Es difícil ver un equipo que encaje tan bien como este", asegura. El brasileño reconoce que buena parte de culpa de la marcha del equipo la tiene Marcelino García Toral, al que compara con José Mourinho. "Son parecidos, los dos muy exigentes, lo están haciendo muy bien y hay que seguir así". Andreas, además, afirma que la pareja Zaza-Rodrigo todavía mete más goles en los entrenamientos que en los partidos y confía cien por cien en ellos en un futuro. Preguntado por si va ser mejor cuando acabe el año, concluyó: "Ahora ya soy mejor, con este entrenador y con este grupo, aprendo cada día y quiero seguir mejorando". Andreas se ha libreado y, como el Valencia, va a más.



Aquí la entrevista completa a la radio del club:



¿Cómo estás? ¿Qué tal va todo?

Muy bien, contento, feliz con el equipo, estamos muy bien y hay que seguir así.

¿Os imaginábais un arranque de temporada así?

Sabemos que tenemos brillantes jugadores, un buen entrenador, que trabajamos bien, pero siempre pensamos que tenemos que hacerlo lo mejor posible, estamos muy contentos con mucha ilusión y ahora lo que hay que hacer es continuar esta racha.

¿Este equipo tiene techo? O hay que mantener la tranquilidad como dice Marcelino.

El míster tiene razón, hay que tener calma, van a venir partidos difíciles y hay que tener mucho respeto a los rivales y continuar haciendo las mismas cosas, es fácil llegar, pero es difícil mantenerse, hay que entrenar fuerte y escuchar al míster.

El equipo compite igual de bien contra equipos grandes y pequeños.

Sí, ahora contra el Leganés sabemos que es muy difícil, vamos a hacer todo como equipo para ganar, vamos a intentar sacar los tres puntos, sabemos que tenemos que seguir trabajando.

El equipo sigue invicto. No hay derrotas.

Sabemos que una vez pasará, pero hay que estar preparados para esto, es difícil pensar que no vamos perder nunca, pero si perdemos hay que estar preparados para corregir errores y hacer las cosas mejor.

El Manchester United también va segundo.

Lo están haciendo bien también, pero ahora estoy centrado aquí haciéndolo lo mejor para el Valencia.

Mourinho también pendiente de los pequeños detalles como Marcelino.

Son parecidos, los dos muy exigentes, lo están haciendo muy bien y hay que seguir así.

¿Cuál es la clave del éxito de este equipo?

Somos un grupo muy cerrado, estamos muy bien, somos casi todos amigos, luchamos dentro y fuera del campo, luchamos siempre juntos, el equipo se esfuerza todos los días, es difícil ver un equipo que encaje tan bien como este, somos una familia.

Todos destacáis la piña que hay en el vestuario.

Es que es muy importante, dentro del partido estamos juntos, nos defendemos unos a otros, pero también estamos juntos fuera cuando estamos en casa o salimos, eso es muy importante.

Hizo un muy buen partido contra el Alavés.

Estoy muy bien, contento, estoy feliz, quiero ayudar al equipo lo máximo posible.

Lleva un gol y dos asistencias. Se la dio a Zaza en Vitoria.

Todo el mérito es suyo. Hizo muy buen control y luego define. Yo quiero marcar más y ayudar al equipo para que se mantenga arriba.

Andreas va de menos a más.

Me he tenido que adaptar, el juego es diferente, pero ahora me estoy acostumbrado, estoy mejor y voy a seguir ayudando.

¿Vas a ser mejor cuando acabe el año?

Ahora ya soy mejor, con este entrenador y con este grupo, aprendo cada día y quiero seguir mejorando.

Todos hablan maravillas de Marcelino.

Solo hablo cosas bonitas del míster, pero no es hablar por hablar, es muy bueno y lo está haciendo bien.

Marcelino y su dieta...

La dieta es diferente a lo que había tenido, pero sí, estamos corriendo mucho y está bien. Te ayuda, ellos (cuerpo técnico) ven todos los detalles para mejorarnos a nosotros.

La pareja Zaza-Rodrigo está imparable.

Están marcando mucho, están increíbles y seguro que vamos a ver muchos más goles de ellos, porque en los entrenos aún se ve más que en los partidos, tengo cien por cien de confianza que van a marcar más goles. En el entrenamiento marcan golazos.

Rodrigo bromeaba con su pelo...

Estuve con su padre y me dijo que Rodrigo de niño hacía lo mismo... (Ríe) La primera vez que estaba en la selección brasileña me pinté el pelo y marqué y ahora en la Liga hice los mismo y marqué contra el Betis.

Lleva 'Andreas' en la camiseta

Mi padre jugó con el nombre de Pereira y yo quería jugar con el de Andreas porque quería hacerme un nombre en el fútbol.

Y ahora el Leganés.

Va a ser un partido muy difícil, tenemos dos delanteros increíbles, seguro que van a marcar goles en este y en todos los partidos, vamos a preparar todo para sacar los tres puntos.

Hay buenos delanteros y buenos pasadores. Guedes, Carlos Soler, tú...

Hay que seguir así. Hay que continuar y seguir así.