Pedro Chirivella se hace grande en Holanda

Otro paso al frente más. Pedro Chirivella, fichado este verano por el Willem II, ha sido reconocido por el diario deportivo AD Sportwereld como uno de los mejores futbolistas de la décima jornada de la Eredivisie holandesa. El centrocampista valenciano –formado en las categorías inferiores del Valencia CF– está en el equipo de la semana para los especialistas de AD. Pese a la derrota del Willem II ante el Ajax (1-3), Chirivella y Ben Rienstra, su compañero en la sala de máquinas, han obtenido un 7,5 (sobre 10). Notable. En la alineación hay un tercer jugador del club de Tilburgo: el lateral izquierdo griego Tsimikas. Onana, De Ligt, Arias, Van Ginkel... El once tiene nivel y lo completan Jürgen Locadia e Hirving Lozano, dos de las sensaciones del campeonato para el PSV, líder con cinco puntos de ventaja sobre el Ajax.

El Willem II hizo un partido tremendo ante el Ajax. No por casualidad, el portero ajaccied Onana está en el once ideal de AD Sportwereld; sus paradas fueron vitales. Pedro está en un momento dulce y está creciendo cada partido, pese a la limitaciones del equipo entrenado por Van de Looi. El Willem II es tercero por la cola, en puestos de play-out. Chirivella (20 años, integrante de la generación 1997 como Lato, Soler o Javi Jiménez) cumple su segundo curso cedido en la Eredivisie. La temporada pasada terminó –recomendado por Klopp– jugando a prestamo en el modesto Go Ahead Eagles, descendido. Ahora le toca madurar en Tilburgo, otro plaza en la que el objetivo es la salvación. Chirivella va a más, desde mediados de septiembre y así lo dicen sus partidos ante Roda, PSV, Twente, Groningen y Ajax.