El Valencia ha intentado dos veces en los últimos cuatro años el fichaje de Víctor Chust, pareja de Hugo Guillamón en el eje central de la zaga de la selección Sub-17, que actualmente juega en el Juvenil A del Real Madrid y que abandonó la escuela del Valencia en diciembre de 2012 al quedarse sin ficha federativa. En ambas ocasiones, sin embargo, se topó con la negativa del club madridista a deshacerse del zaguero. La primera sucedió con Rufete como Manager de la Academia. Chust militaba en el Cadete B del Madrid y el encargado de intentar su fichaje fue Luis Vicente Mateo, actual responsable de la Academia, quien hace solo unos meses ha vuelto a intentar sin éxito sumar al futbolista a la causa valencianista y juntarlo de nuevo en Paterna con su hermano Mark, que juega en el Infantil B.

El Valencia está muy atento al jugador, que protagonizó una escena que da una clara muestra de su carácter ganador en la India. Reunió a todos sus compañeros en su habitación para lanzarles un mensaje antes de comenzar la competición: "No he venido hasta aquí (Calcuta) para que me coloreen la cara, sino a dejar bien alto el nombre de mi país", además de puntualizar y recriminar actitudes de algunos compañeros de selección que no le gustaban en los días previos al Mundial.