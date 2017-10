El secreto del éxito de la integración de Zaza

Simone Zaza se ha confesado en la cadena Fox Sports Italia. Uno de los italianos más ilustres que ha vestido la camiseta del Valencia, Amedeo Carboni ha sido clave en la rápida integración de su compatriota. "Le dije, relájate un poco. Vienes con la mentalidad de otro país, no tienes que ir por ahí con los brazos abiertos, pero esto es un sitio más libre, tranquilo, dónde a la gente le gusta ver que tomas un café en un bar en medio de toda la gente. Le he dicho que frecuente la ciudad, que no se recluya, que la viva", explica Carboni en la entrevista.

