Deschamps se olvida de Kondogbia

El espectacular arranque de temporada de Geoffrey Kondogbia no ha tenido reconocimiento a nivel internacional. Al menos por parte del seleccionador nacional de Francia. Didier Deschamps se ha olvidado del mediocentro del Valencia para los dos próximos compromisos amistosos que los ´bleus´ disputarán el próximo 10 de noviembre contra Gales y el 14 frente a Alemania. Se trataba de una lista muy orientativa para calibrar las opciones de Kondo porque el seleccionador francés aprovechará los dos encuentros para realizar las últimas pruebas de cara al Mundial de Rusia del verano. El jugador esperaba un guiño de Deschamps, pero no llegó. El valencianista, eso sí, no se rinde y peleará su sitio en la lista definitiva hasta el final.

Lo que más duele, por injusto, es que Deschamps ha llevado en su lugar al sevillista Steven N´Zonzi por primera vez en su carrera deportiva. El mediocentro del Sevilla hizó méritos la temporada pasada para ser internacional. El problema es que su nivel de este año ha bajado considerablemente y no está, por ejemplo, al nivel del Kondogbia en la Liga. Preguntado por la llamada a N´Zonzi, el seleccionador indicó que aunque tiene 28 años ha hecho un buen inicio de temporada con el Sevilla y es un jugador que "conoce bien el puesto de centrocampista axial". Por si fuera poco, Kondo se queda fuera en una lista en lo que no estaban dos ´competidores´ de su misma demarcación como Paul Pogba o N´Golo Kanté.

Kondogbia es consciente de la dificultad de hacerse un hueco en el centro del campo de Deschamps. El seleccionador francés tiene un bloque consolidado en la medular con mediocentros que parecen fijos como los propios Pogba -Manchester United- y Kanté -Chelsea-, así como Blaise Matuidi -Juventus-, Adrien Rabiot -PSG-, Corentin Tolisso -Bayern de Munich- y Moussa Sissoko del Tottenham. El valencianista también sabe que en su contra juega no competir en Europa. Ni en la Champions League ni en la Europa League. Algo de lo que ya era consciente cuando firmó y que le obliga a hacer este año el doble de méritos con el Valencia que otros para estar en verano en Rusia.



Mejores números que todos

Kondo, de momento, tiene mejores estadísticas que el resto de mediocentros de Deschamps y se toma lo que resta de temporada como una carrera de fondo. Su cabeza está en el Valencia porque hacerlo bien en el club y terminar la Liga arriba parece su única vía para conseguir el premio de la selección francesa. Luchará hasta el final. Desde ya. Kondo, fatigado en Mendizorrotza, se incorporó el jueves al grupo después de estar tres días parado por recomendación de Marcelino y llegará al cien por cien contra el Leganés.