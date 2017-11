Marcelino los tiene a todos para elegir

El buen ambiente, las risas, las bromas y la complicidad entre compañeros han marcado el calentamiento en el último entrenamiento previo al Valencia-Leganés de este sábado, a las 13:00 horas, en Mestalla. Este mediodía Marcelino García Toral facilitará la lista de convocados para el partido y lo hará pudiendo elegir entre prácticamente la totalidad de su plantilla. Santi Mina se ha unido al grupo con normalidad tras haberse perdido por precaución la sesión del jueves.

A excepción del joven central Javi Jiménez, Marcelino los tiene a todos en perfecto estado de salud, disponibles en busca de la séptima victoria consecutiva, lo que supondría superar el récord de triunfos continuados en una sola temporada e igualar el absoluto, logrado entre el final de la campaña 1946-47 y 1947-48. Hasta la fecha, los equipos de Rafa Benítez el curso 2003/04 y de Quique, en la 2006/07, también cosecharon series de seis victorias.

El Valencia actual está lanzado en busca de los objetivos y la mejor prueba de ello es la manera en la que compagina un ambiente distendido en los calentamientos con un trabajo sumamente exigente a lo largo del resto del entrenamiento. Durante los rondos las bromas y los ´piques´ por no tener que pagar en el centro o no sufrir un caño han provocado las sonrisas de los protagonistas -Neto, Garay, Gabriel, etc.- y de la prensa como espectadora.