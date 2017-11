Bienvenido, Leganés

Si no lo sabe el mundo entero lo sabrá hoy. Cuando el Valencia se convierte en un equipo competitivo, cuando muerde y no tiene miedo. Cuando su mejor virtud es la el colectivo y consigue que de verdad la manada sea lo importante y no solo una cita ocurrente en una rueda de prensa. Cuando el Valencia conecta con su afición, se convierte en un equipo peligroso. Lo sabe el fútbol español. Al Leganés se lo han contado, pero hoy conocerá qué es Mestalla de verdad, lo de la temporada pasada era otra cosa. ¡Nada que ver!

¿Con qué se encontrarán los hombres de Asier Garitano? Uno de las leyendas del Valencia, Claudio Piojo López daba en la diana hace unos días en una entrevista de SUPERDEPORTE. Decía el argentino que desde la distancia, desde Colorado donde ejerce de director deportivo del Colorado Rapids de la liga de fútbol de Estados Unidos, detectó que ahora "Mestalla celebra los goles como antes". Y eso es precisamente lo que convierte ahora al Valencia en un rival peligroso, porque Mestalla forma parte del juego, es casi un futbolista más. Atrás queda por tanto el soniquete de las dos últimas temporadas en que la estrategia del rival era esperar a que el público se pusiera nervioso y contagiara al equipo.

El aficionado ha aprendido a disfrutar del partido a partido, que es tan viejo como el fútbol en sí mismo por más que algunos quieran darle la patente del invento al Cholo Simeone, y desde ese punto de partida, el encuentro de hoy es la final de cada fin de semana. Así lo toman los valencianistas y así lo toman Marcelino y sus jugadores. Lo primero es ganar al Leganés y después esperar con calma y tranquilidad a ver qué hacen los rivales. Mención especial al partido del Camp Nou, donde se enfrentan FC Barcelona y Sevilla, lo que significa que pase lo que pase, gana el Valencia, porque si hace los deberes en Mestalla, o recorta puntos al líder, o aumenta la ventaja sobre los andaluces, que son, en estos momentos, el equipo que aspira a meterse en el carro de los puestos que dan plaza de Liga de Campeones.

Al respecto, Marcelino prefiere el empate "porque pierden puntos los dos". Pues eso, que empaten. El técnico asturiano recupera a su jugador fetiche para el centro del campo. Regresa el capitán Dani Parejo tras la sanción del pasado fin de semana y por lo tanto podrá alinear al equipo de gala, ese que los aficionados ya casi recitan de memoria con Guedes y Soler en las bandas, Kondogbia y Parejo en el doble pivote y Rodrigo y Zaza en la delantera.

Eso dentro del terreno de juego, fuera, se espera otra vez ambientazo en el viejo estadio valencianista. Desde que comenzó la temporada ha subido y de qué manera la asistencia al estadio y como ya viene siendo habitual, habrá recibimiento al autobús del equipo en la Avenida de Suecia para que como se suele decir en estos casos, la afición marque el primer gol.

La prueba de que el de hoy no es un partido más está en que trasciende a la clasificación y eso es mucho decir teniendo en cuenta que los blanquinegros son segundos en la clasificación. El Valencia de Marcelino puede hoy batir su recorde victorias consecutivas en Liga, ahora mismo acumula seis, una cifra que ya lograron en el pasado ilustres del banquillo de Mestalla como Rafa Benítez, Mundo, Encinas y Quique Sánchez Flores. Todo preparado para que Mestalla viva otra final de las muchas que seguro le quedan esta temporada.