"He hecho cosas mal pero nunca me he escondido en el campo"

Santi Mina ha sido uno de los protagonistas de la victoria del Valencia ante el Leganés. El atacante gallego salió al césped en el minuto 76' en sustitución de Zaza y solo unos instantes después sacaba petróleo en una acción que propició un penalti. Presionó en el área, recogió el balón antes de que lo hiciera el defensa y este lo derribó. Penalti claro. Se lo pidió a Parejo y este accedió a dárselo. Estas son sus declaraciones.

Santi Mina ha vuelto a sonreír.

Muy contento por el resultado, por la actuación de todos mis compañeros. Ahora a disfrutar. Siempre intento poner ese punto de alegría en todo momento, intentar con todos los compañearos que haya buen rollo. Eso no falta en este Valencia y creo que se nota.

Está aprovechando cada oportunidad.

Sí, sobre todo lo importante ahora es aprovechar lo que el míster me da. Todo el mundo quiere jugar más pero mientras siga esta dinámica, todos sumando, los queno juegan, los que juegan más. Se nota la ambición en los entrenamientos, es fundamental para estar segundos en la tabla.

Parejo le ha dejado el penalti, un gran gesto del capitán.

Lo primero, agradecer a Dani y a Rodrigo que son los capitanes, pero sobre todo a Dani que es lanzador oficial. La actutiud, el cariño, el respeto que nos tenemos el uno al otro se ha notado en este gesto y creo que eso nunca cambiará. Es una gran persona, un gran amigo que me ha ayudado en los malos momentos que he tenido y ahora todos a pasarlo bien pero con cabeza. Me me encontraba bien para lanzarlo y me dijo que sí con una sonrirsa.

Un jugador recuperado para la causa.

He pasado malos momentos, han pasado cosas pero nunca he perdido la ilusión de jugar aquí y triunfar. Incluso en los malos momentos siempre tuve ganas de jugar para demostrar que yo también tengo mucho que aportar a este equipo. He hecho cosas mal pero nunca me he escondido, siempre salgo al campo para dejármelo todo.