Guedes, en el punto de mira

"Espero que no me peguen tanto", decía Gonçalo Guedes la semana pasada en SUPER después de ver cómo los defensas del Sevilla y el Alavés le cosieron a patadas en las dos últimas jornadas de Liga. No le hicieron caso. Los jugadores del Leganés se emplearon con dureza con el valencianista. Especialmente en dos acciones en las que fue frenado con dureza. La imagen de Guedes tirado en el césped retorciéndose de dolor se ha convertido en habitual en las últimas semanas. Las defensas de la liga le han tomado la matrícula y saben que, muchas veces, la única forma de pararle es trabando su carrera. Solo el capitán Dani Parejo recibió más faltas que Guedes este sábado en Mestalla. Un total de tres. Carlos Soler y Santi Mina también fueron parados de forma antirreglamentaria dos veces.

Guedes sigue siendo después de las estadísticas de ayer el hombre al que más faltas le hacen de todo el equipo con diferencia. En solo 668 minutos –seis partidos como titular y dos como suplente– le han hecho un total de 23 faltas, lo que se traduce en una media de 2,6 por partido –por las 2 que ya promedia Parejo, su perseguidor más inmediato. Números que lo colocan como el jugador más castigado del conjunto valencianista y entre los diez primeros de al Liga.

Lo bueno es que las faltas a Guedes fueron productivas para el Valencia. Sobre todo la que recibió a los 13 minutos del partido. Una falta muy peligrosa en la frontal del área de Cuellar en la que fue castigado Muñoz con la primera tarjeta amarilla del partido. Parejo se encargó de transformar el golpe franco por debajo de la barrera en el minuto 40 para adelantar al Valencia en el marcador. Más peligrosa fue la acción del minuto 30. Guedes se llevó otra tarascada importante esta vez con un pisotón de Brasanac que no fue castigado por el árbitro.

Mestalla es consciente de que el portugués se ha convertido en uno de los puntos de mira de los rivales y ayer demostró esa sensibilidad hacia su nuevo ídolo cada vez que era frenado en falta. La afición se quejó y pidió la cartulina amarilla para los jugadores del Leganés.

Guedes se llevó patadas, pero seguramente el ´palo´ que más le dolió fue el del minuto 54. El internacional portugués firmó la jugada del partido en una arrancada por banda izquierda, un recorte seco con la pierna izquierda y una rosca con la derecha al segundo palo que se estrelló en la madera. Una acción que puso a Mestalla en pie y que acabó con Guedes y Rodrigo llevándose las manos a la cabeza. Merecía gol. No fue la única del partido. Pocos minutos después el luso intentó una maniobra similar con un disparo salió muy centrado y una buena contra. A pesar de la primera parte gris del equipo, Guedes lo intentó con un disparo alto en el minuto 38. Gonçalo ayudó en labores defensivas a Gayà y acabó jugando como segundo delantero junto a Mina en los minutos finales cuando Lato reforzaba el carril izquierdo y Andreas Pereira se erigía en el revulsivo en la banda derecha.



Más protagonista en Portugal

Guedes ha explotado en el Valencia y ahora quiere hacerlo también en su Selección. Hoy pone rumbo a Portugal. Fernando Santos lo ha citado para los amistosos contra Arabia Saudí el 10 de noviembre y de Estados Unidos el próximo 14.