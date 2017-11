El Valencia Mestalla busca la sorpresa ante el líder

Sigue los comentarios del RCD Mallorca - Valencia Mestalla.

La previa



El estadio de Son Moix acoge el partido entre el RCD Mallorca y el Valencia Mestalla esta mañana de domingo. Un escenario de primera magnitud que esta temporada acoge partidos muy por debajo del nivel que le corresponde y que ha vivido grandes tardes de fútbol en Europa.

El filial de Lubo Penev, pese a que no parte con el cartel de favorito en el partido, tratará de dar la campanada en el feudo del líder de la categoría tras haber recobrado la confianza en el último choque contra el Formentera en el Antonio Puchades, una victoria para volver a coger impulso. Los valencianistas encaran el partido con la máxima ilusión por seguir sumando de tres en tres y olvidar el fantasma de las posiciones de atrás para volver a mirar a la promoción de ascenso a Segunda División, de la que están a tan solo 4 puntos. Los blanquinegros viajan a Mallorca con las bajas de César Morgado y Ángel de la Calzada por lesión y la grata noticia de recuperar a Damián Petcoff tras sanción. Con ello, el once parece bastante claro por primera vez en la temporada, aunque podría presentar alguna variación como Alberto Gil por Fran Villalba o Fran Navarro por Jordi Sánchez, lo más presumible es que repita el once con el que se impuso al Formentera con la incursión de Petcoff.

Si el filial valencianista quiere aspirar a ganar el choque deberá volver a mostrar la solidez defensiva del pasado miércoles y explotar al máximo el dulce momento de Álex Blanco y la incansable racha de Rafa Mir, que ya suma 12 goles y no parece tener la intención de bajar el ritmo. El delantero murciano viaja a su segunda casa, la isla donde nació Magí Mir, exfutbolista. Por su parte, el conjunto balear está intratable y quiere volver a Segunda División por la via rápida y tras doce jornadas es el único equipo invicto. En las filas bermellonas se encuentran tres jugadores con pasado blanquinegro como los delanteros Álex López y Cédric Omoigui, y el centrocampista Fernando Cano.

Este último vivirá un partido muy especial y es que el mediapunta de Torrefiel es valencianista desde la cuna y pasó muchos años en la Academia valencianista. De hecho, fue la estrella del Juvenil ´A´ que ganó la liga de División de Honor en la generación de los Nacho Vidal, Nacho Gil o Tropi a las órdenes de Baraja. El club de Mestalla le vendió al Mallorca y le puso una cláusula de recompra que expirará a final de temporada.