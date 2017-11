La Liga congela la venta de Orellana

El Eibar ha llamado al Valencia preguntando por Fabián Orellana. Los responsables de la parcela deportiva del conjunto armero, con el director deportivo Fran Garagarza a la cabeza, han estado en contacto en las últimas semanas con sus homólogos en Mestalla para intentar cerrar ya el fichaje del mediapunta chileno, una operación supervisada por Mendilibar y que en el Valencia confiaban que cristalizara, a pesar de que ello implicase perder a un jugador antes del inicio del mercado.

El asunto, sin embargo, ha quedado aplazado por los clubes hasta enero –cuando volverá a abrirse el mercado de fichajes– debido a que el Eibar ha conocido en los últimos días la negativa por parte de la Liga con respecto a inscribir ya a un futbolista en lugar de Fran Rico, lesionado de gravedad, porque al parecer no se cumplen los criterios que demanda la Comisión Médica para incorporar un jugador en periodo inhábil: el centrocampista arrastraría la condropatía en la rodilla derecha desde antes del comienzo de la Liga y su periodo de baja, además, sería inferior a los seis meses que ha argumentado el Eibar ante la Liga.

Esta situación congela –de momento– el fichaje de Orellana por el conjunto que dirige Mendilibar. Tras lesionarse Fran Rico el club vasco comenzó a rastrear el mercado y llegó a la conclusión de que, con la sala de máquinas bien cubierta, lo mejor era buscar un futbolista ofensivo capaz de partir desde la derecha y con experiencia en España. Orellana, pese a su falta de ritmo de competición, respondía al milímetro ante esa apuesta de rendimiento inmediato y en el Valencia veían con muy buenos ojos su salida, al punto que hasta la negativa de la Liga en el club existía plena convicción de que la operación acabaría concretándose. Su venta estaba encarrilada y esta circunstancia obliga a esperar. En las próximas semanas los contactos entre clubes podrían volver a sucederse con vistas al mercado invernal.



La mejor solución para todos

A pesar de los minutos que disputó ante el Zaragoza –no había participado todavía en los primeros dos meses de competición– en el partido de ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey, la consideración hacia el chileno no ha variado con respecto al principio de temporada: es un futbolista que no acaba de encajar con el perfil trazado por los técnicos –prefieren jugadores con más recorrido en el campo– y salvo rotación masiva o que haya un número elevado de bajas no tendrá un protagonismo relevante, por lo que en el club convienen que la situación más satisfactoria para todas las partes es que salga. Marcelino valoró su profesionalidad hace unos días: «siempre he dicho que ha tenido un comportamiento respetuoso y de colaboración, es un jugador como cualquier otro».

Las partes se citan para el mercado invernal

El Eibar ha ido muy en serio con Orellana, desde el primer momento han visto en él una apuesta de rendimiento inmediato que ayudaría al conjunto armero a multiplicar sus variants ofensivas. Tras el 'no' de la Liga las partes se han citado para el mercado invernal.