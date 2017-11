Villa no pudo salvar al New York City de la eliminación

La historia se repitió por tercer año consecutivo, el New York City, donde milita David Villa, dijo adiós de nuevo a los playoffs de la Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos al quedar eliminado por el Crew de Columbus en las semifinales de la MLS Cup.

Aunque el New York City ganó el partido de vuelta por 2-0, el marcador adverso de 1-4 con el que acabó el choque de ida disputado en Columbus, lo dejó fuera de la competición.

El New York City, que tiene la plantilla más cara de la MLS, volvió a fallar en los momentos decisivos, aunque Villa hizo su trabajo al conseguir el gol que su equipo marcó en Columbus y también se encargó de poner el 1-0 en el de vuelta al marcar un penalti cuando corría el minuto 16 de la primera parte. El marcador ya no se movería más durante los primeros 45 minutos, que fueron de completo dominio del New York City.

Al reanudarse las acciones, a los 53 minutos, New York City logró su segundo gol con el esloveno Andraz Struna.

Pero el tanto de la clasificación nunca llegó aunque tuvieron hasta tres oportunidades claras para conseguirlo, lo que hizo que a medida que transcurrían los minutos el nerviosismo se apoderaba de los jugadores del equipo neoyorquino que comenzaron a tener todo tipo de imprecisiones a la hora de culminar las jugadas de ataque.

Mientras que el Crew, bien colocado en el campo y con una excelente defensa, dejó pasar los minutos para asegurar el pase a la gran final de la Conferencia Este de la MLS Cup. El rival del Crew será el Toronto FC, que aunque perdió por 0-1 en su campo en el partido de vuelta frente a los Red Bulls de Nueva York, el triunfo por 1-2 logrado en el de ida de visitante, le permitió repetir por segundo año consecutivo el pase a la final de la Conferencia Este.

El partido de ida de la final de la Conferencia Este de la MLS se jugará en Columbus el próximo 21 de noviembre, mientras que el de vuelta será una semana después, el 29, en Toronto.

Dentro de la Conferencia Oeste, el Sounders de Seattle ya se clasificó a la final tras eliminar a los Whitecaps de Vancouver y tendrá de rival al ganador de la eliminatoria de la semifinal que disputan los Timbers de Portland contra el Dynamo de Houston.