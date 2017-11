El abrazo de Marcelino a Ferran Torres

Rubén Uría, segundo entrenador del Valencia CF, ha comandado un entrenamiento suave en el inicio de una semana en la que el equipo no tendrá partido con motivo de los compromisos de selecciones. Por ello, Rodrigo, Carlos Soler, Lato, Zaza, Guedes y Maksimovic ya no estaban este martes con el equipo. Marcelino no estaba con el grupo, estaba retirado departiendo con Mateu Alemany, director general, y su adjunto, Voro González.

Entrenador, director general y Voro han dialogado durante media hora en el césped de Paterna. Más tarde, a la charla se unió el preparador físico, Ismael Fernández. Mateu y los técnicos han hablado de modo relajado, como no podía ser de otro modo, del estado de las cosas en el Valencia. Excelente y muy difícil de mejorar en un mercado de enero donde el club busca un refuerzo para el centro del campo y rastrea laterales derechos. Por supuesto, también de la llegada al primer equipo del joven talento Ferran Torres.

Al acabar la sesión hombres como Parejo y Kondogbia se han acercado a saludar a Alemany, Voro y los técnicos. Sin embargo, el momento más entrañable se ha producido en la salida de Ferran. El joven de 17 años ha estrechado la mano de Alemany, luego la de Voro y ha dudado con Marcelino, por aquello de la autoridad del míster. Pero el asturiano le ha animado a acercarse y se ha fundido con él en un abrazo: "Ven para aquí, hombre".

Luis Vicente Mateo, director de la Academia, también ha estado a pie de campo en el primer día del canterano con el primer equipo a todos los efectos.