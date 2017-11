Las sensaciones de Salva Ruiz tras volver a jugar

Salva Ruiz volvió a los terrenos de juego casi dos años después el pasado martes en un partido amistoso con el Valencia Mestalla. Y lo hizo con buenas sensaciones. El de Albal se vistió de nuevo de corto para jugar contra el Juvenil del Alboraya en el Municipal Francisco Cardona. El canterano valencianista explicó, en declaraciones a la radio oficial del club, sus sensaciones.

Estas han sido sus palabras:

¿Cómo está?

Muy contento. Todavía me dura la felicidad del partido del martes. Muy feliz y muy contento.

Jugar partido tras la enfermedad

Llevo un par de meses entrenando y hace un par de semana que me encuentro muy bien y tenía ganas de jugar. Es un día muy especial volver a jugar.

Se emocionó con el primer balón

Tenía muchas ganas de volver a vestirme con la camiseta del Valencia y tocar una pelota en un partido.

¿Cómo fue ese primer balón?

Algo muy normal para un lateral. Un balon que viene del central y se la devuelves.

Tuvo mucha expectación

Estaba casi toda mi familia, media grada era mía. Fue todo muy emocionante.

45 minutos sobre el césped y capitán del Valencia

Jugar como capitán después de toda la vida en el club es como debutar otra vez con el Valencia

¿Cómo se encontró?

Muy bien, llevo ya un tiempo que me notó muy bien... ahora con muchas ganas de ir sumando minutos.

¿Cómo ha sido el proceso?

Hemos ido poco a poco tolerando las cargas de trabajo en el día a día... poco a poco llega el momento de ir entrenando con el equipo y ahora ya los primeros minutos.

¿Y para cuándo en partido oficial?

Ahora depende de los médicos. Son ellos los que me tienen que dar el alta para jugar en un partido ya oficial pero me encuentro muy bien.

No quiere esperar

Yo jugaría tres partidos el sábado ya pero sé lo que hay, no depende solo de mi, hasta que no lo decidan los medicos yo espero.

¿Qué le dijo Lubo Penev?

Lubo ya sabe que estoy a disposición del equipo. Ahora solo me faltan minutos y confianza.

Banda izquierda del Mestalla ante el Hércules

Esta semana tenemos probnlemas en defensa con bajas y sanciones pero tenemos juveniles que pueden jugar, la plantilla es amplia.

Sus compañeros

Me dieron todos la enhorabuena, jugadores del primer equipo, amigos... agradezco sus ánimos.

Todavía le queda mucho fútbol

Debuté con 16 años en el Mestalla, tengo 22 años ahora, estos dos años han sido duros porque llegó en un momento en el que ya había metido cabeza en Primera División pero esto me ha hecho mas fuerte y tengo muchas ganas.

Pensó en que no volvería jugar

Los primeros días son duros y piensas que igual no vuelves a hacer muchas cosas pero poco a poco te vas animando y no lo vuelves a pensar.

Su enfermedad

Me quedan todavía algunos aspectos por normalizar, sigo con revisiones, es grave pero no es maligna pero es dura de currar y necesita tiempo.

Próximos objetivos

Si, ahora que he jugado, lo primero es jugar minutos en partido oficial, después de titular y después ya miraremos hacia arriba.

Su familia

Mi familia está muy contenta, los vi los más felicces del mundo. Todos han sido un apoyo muy importante este tiempo.

Volver al mejor nivel

Ahora solo pienso en jugar, coger minutos y no pienso en volver a ser el que era sino en trabajar día a día y ya veremos donde llego.