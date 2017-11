Zaza se perfila como titular en la repesca del Mundial

El delantero del Valencia CF, Simone Zaza se perfila como titular en el partido de ida de la repesca que Italia jugará contra Suecia por un billete del Mundial de Rusia. Así lo empiezan a apuntar algunos de los medios deportivos que siguen la información de la 'Azzurra'. El seleccionador italiano, Gian Piero Ventur, parece dispuesto a aprovechar la racha goleadora del valencianista en la doble confrontación frente a los suecos del 10 y 13 de noviembre. De hecho, el valencianista es portada del periódico deportivo La Gazzeta.

Ventura no ha dejado de lanzar elogios a Simo desde que se incorporó a la concentración. En su primera rueda de prensa el seleccionador dijo que no solo ha convocado a Zaza por los goles. "Tenemos que tomar decisiones sobre el sistema y los jugadores con los que saldremos. Zaza está aquí por méritos propios, no se trata solo de los goles, sino también por su manera de actuar sobre el campo". Simone es junto a Jorginho -Napoli- una de las grandes novedades de la lista. Ambos futbolistas, de hecho, no eran llamados para la selección desde el pasado noviembre de 2016.

El que también tiene muchas opciones de jugar con la Roja es Rodrigo Moreno. El valencianista, con mucha carga de minutos en este primer cuarto de la competición, se retiró antes de la finalización del entrenamiento como medida de precaución. Jugadores como Sergio Ramos, David Silva, Vitolo y el propio Rodrigo trabajaron con menos intensidad y se retiraron sin disputar los partidos en reducidas dimensiones con los que acabó el entrenamiento. Antes, un calentamiento en grupo, rondos y ejercicios con balón dieron forma al menú de trabajo. Carlos Soler y Toni Lato se preparan para el partido de mañana ante Islandia.