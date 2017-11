Buffon apadrina a Zaza

El viernes en Solna (Suecia), la selección de Italia jugará el primero de los dos asaltos que decidirán si la Azzurra disputará o no el próximo Mundial de Rusia. Una eliminatoria vital para la que el seleccionador Ventura ha vuelto a citar a Simone Zaza después de un año ausente. El penalti fallado por el ´9´ en la Eurocopa 2016, donde la Nazionale quedo apeada, y la triste trayectoria de ´Simo´ en el West Ham afectaron el ánimo del delantero hasta que ha vuelto a sacar lo mejor de sí con la camiseta del Valencia.

El premio ha sido el regreso a la selección, incluso, con opciones serias de ser titular en un partido trascendental para los italianos, siempre y cuando no sean de gravedad las molestias en la rodilla con las que ha salido del entrenamiento de este jueves. La ida de la repesca contra Suecia. Gianluigi Buffon, portero mítico y capitán del combinado transalpino, ha valorado en la ´Rai´ el regreso del valencianista, con el que coincidió en el pasado en la Juventus y también en la misma selección. "Siempre lo he visto pelado, igual", comenzó con una broma respondiendo a una pregunta por Zaza. Prosiguió: "¿Renacido? No estamos hablando de un jugador que haya muerto y luego resucite. Zaza sólo falló un penalti, cuántos otros se equivocaron en ese juego. Contra Alemania falló un penalti, como les ha pasado a tantos otros en el equipo desde que yo estoy. Así que encontrar un solo culpable de una derrota –Zaza, Pellè, etc.– me ha parecido absurdo".

"La vida sigue y por un penalti no se evalúa a un jugador. Después de un año difícil, como el anterior, Simone está demostrando la clase de jugador que todos pensábamos que era, una pieza importante para nuestro equipo", concluyó el portero, refiriéndose ya al extraordinario papel que está teniendo el delantero, autor de nueve goles en 11 duelos, con el Valencia en esta campaña 2017/18.



Cara a cara con Johansson

La primera alegría de Buffon con la camiseta azzurra llegó hace 20 años en una repesca disputada ante Rusia previa al Mundial de Francia 1998, y el guardameta expresó el deseo de darse otra satisfacción antes de retirarse. Esta vez los Buffon, Verratti, Zaza y compañía tendrán enfrente a Suecia, una selección peligrosa que dejó en el camino en la fase de grupos a Holanda. En los amarillos es fijo Johansson, mediocentro del AEK que acaba contrato, al que ha espiado Vicente.