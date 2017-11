Ojo con Lato

Toni Lato se ha convertido en uno de los ojitos derechos de Marcelino. Su energía, su disciplina táctica, su intensidad y su actitud cautivan al cuerpo técnico. El joven futbolista de la Pobla de Vallbona es la mayor sorpresa con la que se ha encontrado el preparador asturiano desde el día que aterrizó en València, allá por el mes de mayo. La confianza en torno él es total a corto, medio y largo plazo. Su rendimiento en la élite es impropio de un chico de tan solo 19 años. Solidez, concentración y rigor en faceta defensiva. Electricidad y creatividad a la hora de proyectarse en ataque. No hay dudas, el Valencia tiene un diamante. Los técnicos, en privado, le adivinan una proyección de selección absoluta. Tiempo al tiempo. En los entrenamientos, de hecho, intentan contenerlo para dosificar sus energías porque registra a diario un kilómetro más de media que los demás.Va como una moto. Su apodo de «Valentino Lato», desvelado por SUPER en septiembre, tiene fundamento. Toni (1´73 metros) está llevando a cabo un salto físico que lo ha convertido en un jugador más explosivo y que lo ha endurecido, permitiéndole competir de tú a tú con gigantes como Gareth Bale (1,85 metros), al que desquició en la segunda jornada en el Bernabéu sin aspavientos, con la misma naturalidad con la que con cinco añitos le preguntaba a su abuelo, técnico del Vallbonense, si podía salir al campo. Siempre se iba directo al banquillo. «No el dugues més al futbol que el xiquet patix», le decían una y otra vez. Manolo, para alegría del valencianismo, no hizo caso. El niño que lloraba cada vez que marcaba –un año anotó 130 goles– ya es un hombre... Y alucinan con él.

En las últimas horas la prestigiosa revista británica Four Four Two lo incluía en la lista de los 100 mejores adolescentes del planeta, una relación que recoge a los talentos jóvenes más destacados en todo el mundo, en la que figura como en número quince y en la que comparte cartel con Gianluigi Donnarumma o Mbappé, entre otros. A sus 19 años –la edad no es una excusa– Lato ya está considerado una de las primeras alternativas del Valencia junto a Santi Mina y Andreas y su importancia crece cada día. De los 12 partidos que ha disputado el equipo hasta la fecha, el de la Pobla ha participado en todos menos cuatro de ellos, siendo titular ante Madrid, Málaga y Zaragoza. Sus actuaciones han sido rotundas y su progresión parece no tener techo.

El día del Málaga, incluso, levantó a Mestalla con un par de incorporaciones al ataque sensacionales en los minutos finales. Con él y con Gayà el equipo tiene en plantilla dos laterales de primera magnitud y es una lástima que en la mayoría de partidos haya que decantarse por uno y dejar al otro en el banquillo. El de Pedreguer, cinco años después de su debut ante la Llagostera, es titular y uno de los capitantes de la plantilla. A día de hoy está por delante pero esa es una cuestión coyuntural. Los dos se complementan a las mil maravillas y el cuerpo técnico trata de exprimir el potencial de ambos para beneficio del equipo. El Valencia CF tiene laterales de clase mundial. Ojo con Lato.