"El sentimiento no salvó al Valencia CF, fue el dinero contante y sonante"

Anil Murthy, presidente del Valencia CF nombrado por Meriton, abre la Junta General de Accionistas del Valencia CF con un discurso en el que destaca la inversión del máximo accionista en los últimos tres años para salvar al club y poner soluciones a los problemas heredados de gestores anteriores. Estas son sus primeras reflexiones:

"Me siente honrado por haber sido propuesto presidente del Valencia por Peter Lim y de representar a Meriton en la asamblea. Vamos a proteger a este club para volver a tener éxitos deportivos. Vamos a proteger a nuestros jugadores para que puedan estar centrados en el fútbol. Vamos a proteger a la inmensa mayoría de aficionados que quieren apoyar a su equipo. Vamos a proteger a las familias que quieren aisistr a un Mestalla seguro".

"Cuando nos dimos cuenta de que el 60% de las entradas para el Derbi estaban reservadas para grupos de aficionados actuamos en interés de los aficionados, para detener la reventa y organizar la venta online con la misma preferencia para todos los abonados. Actuamos para eliminar los privilegios y dar un trato igualitario".

"Cuando la mayoría de aficionados pidió relación directa con el club abrimos una oficina del aficionado. Hemos actuado para eliminar la violencia de Mestalla para que las familias se sientan seguras".

"Hoy estamos actuando para parar a los falsos aficionados cuya intención es dañar al club y vender noticas falsas a nuestros verdaderos seguidores, que no son los tipos que afirman proteger el club y por el contrario apedrean el autobús del equipo y amenazan a los jugadores. Echen un vistazo a las pantallas. ¿Aparecen imágenes de los ultras contra el autobús del Valencia en la Ciudad Deportiva? Nuestros jugadores son como soldados que luchan por el club, no mates a tus soldados que han perdido la guerra, deberíamos alentarlos para que peleen nuevamente. Muchos de los jugadores que estaban en el autobús en ese vergonzoso día de diciembre pasado, todavía están en el equipo y ahora lo están haciendo muy bien".

"Soy padre de tres hijos, ellos disfrutan viendo al Valencia jugar y están orgullosos de ponerse esta camiseta. Muchos padres quieren llevar a sus hijos a Mestalla y enseñarles los valores correctos, pero estos tipos violentos están arrebatando a los valencianistas este derecho fundamental, ¿cómo explico a mis hijos pequeños que algunos aficionados del Valencia son violentos y están furiosos contra su equipo y su propio club? ¿Cómo les explico que eso es parte del futbol en Valencia? Les he dicho claramente que son falsos aficionados, los violentos son falsos aficionados, el fútbol no les necesita y debería erradicarlos para siempre".

"Esto me hace remontarme a hace tres temporadas cuando Meriton salvó al Valencia de la bancarrota, Peter Lim ha invertido más de 200 millones de euros de su propio dinero de este club, nunca en la historia del fútbol español una persona invirtió algo parecido a esta cantidad. Desde la compra de la entidad y especialmente en las dos últimas temporadas algunos aficionados, periodistas y demás han lanzado comentarios racistas, insultos y abusos hacia Peter Lim y Meriton, para que ese marchen, y han dañado la imagen y la historia del Valencia y han dicho que Meriton no tiene sentimientos valencianistas para lograr los éxitos con este club. El sentimiento no salvó al club, fue el dinero contante y sonante quien salvó a este club, nadie el Valencia dio un paso adelante para salvar su propio club. Antes, en el año 2009, muchos valencianistas se ofrecieron para salvar a este club durante la ampliación de capital, ustedes y sus familias renuevan el pase durante años apoyando a su club, sin embargo algunos valencianos han engañado y decepcionado a estos verdaderos valencianistas. A menudo por beneficio personal, y por dinero, pero con la intención de beneficiar a un círculo cerrado de personas. Como decía el famoso locutor, no vinieron a servir, vinieron a servirse. La mayor parte de la gente, especialmente los aficionados, lo sufrieron. El Valencia CF casi se muere. O casi lo matan".

"No es necesario examinar con una mente despierta dónde estaba este Club y quién realmente le hizo daño a la entidad antes de que Meriton llegara. Está muy claro y un ejemplo se está viendo abiertamente hoy en día. No mencionaré nombres".

"En primer lugar, el club había acumulado deudas enormes y se estaba hundiendo. Ni siquiera podía pagar los salarios. Esto se había estado acumulando durante varios años y se había acelerado tras la crisis económica de 2008".

En segundo lugar, debido al ego de un presidente y de todas las personas relacionadas con él, se inició un nuevo proyecto de estadio. Esta fue una de las razones principales por las que este Club estuvo a punto de declararse en quiebra. Esto ha estado estancado durante tantos años. Una gran espina en la ciudad de Valencia. El proyecto Porxinos fue otro gran compromiso inmobiliario del Club que ahora está causando grandes problemas. En tercer lugar, se han acumulado una serie de casos legales contra el Club, que vienen de gestiones anteriores. En cuarto lugar, el Club no había obtenido las licencias de funcionamiento adecuadas para funcionar legalmente".

"Todo esto le ha sido impuesto a Meriton. Un resultado de malas gestiones y errores graves. Durante décadas. Algunas de las mismas personas responsables de esta mala administración hablaron en contra de Meriton afirmando proteger al club".

"Nosotros sí que vamos a hacer frente a los problemas heredados. Defenderemos a este club contra demandas injustas cuyo único objetivo es debilitar a la entidad y buscar su propio beneficio. Tenemos muy claro que somos los únicos que lo vamos a hacer. No podemos permitir que estos problemas disminuyan nuestro rendimiento deportivo y que, potencialmente, lo hagan fracasar".

"En el área deportiva, seleccionamos a Mateu Alemany y a continuación a Marcelino, dos grandes profesionales del fútbol español, para hacer grandes cambios en el aspecto deportivo. Después del mercado de verano, se sacó a catorce jugadores del equipo. Y trajimos sólidos refuerzos. Peter Lim participó activamente en el mercado y obtuvo la cesión de Guedes desde el PSG".

"Vamos a fortalecer la Academia para garantizar que los jóvenes talentos no le sean arrebatados al primer equipo. Sabemos que cada año el mercado va a ser más difícil. Este año, hemos tomado riesgos financieros calculados para cambiar la plantilla. Y está funcionando".

"Otra área importante en la que el Club ha estado trabajando duro es su relación con sus aficionados. Sabemos que hay una base muchísimo más grande de aficionados reales. Pueden llamarse la mayoría silenciosa. Necesitamos construir una relación renovada y mejor entre el club y esta gran base de seguidores. El Club va a hablar directamente con cada uno de estos seguidores y los va a conocer bien. Vamos a luchar contra los aficionados falsos que les venden mentiras".

"Es por este motivo que estamos reduciendo los intermediarios. No más intermediarios tratando de controlar la relación entre los aficionados y el Club. La mayoría de los seguidores quiere una relación directa y estamos en ello".

"Para el nuevo proyecto del estadio, hemos empezado a negociar las licencias con las autoridades locales. Muchos aficionados han comentado que prefieren quedarse en Mestalla. Es cierto que Mestalla es un gran estadio con mucha historia. La capacidad actual es suficiente y la experiencia para los aficionados es excelente. Es un verdadero desafío reemplazar a Mestalla. Sin embargo, el Club tiene obligaciones y hemos comenzado las negociaciones con el objetivo de cumplir con los plazos estipulados. Estas obligaciones se toman en serio por parte de Meriton a pesar de que este proyecto existe desde hace más de diez años. Percibimos la ansiedad de los aficionados que se preguntan si después de más de diez años el Club tomará una decisión y se mudará. Han pasado por tantas propuestas y promesas diferentes. Y están decepcionados".

"Hoy el Valencia CF es segundo clasificado después de 11 partidos. Nunca en su historia el Valencia CF anotó tantos goles y acumuló tantos puntos después de 11 partidos. Valencia está feliz porque el equipo está bien. Mateu, Marcelino y su equipo han hecho un trabajo increíble al hacer de este equipo un equipo serio. Los jugadores, algunos de los cuales han estado con el equipo durante varios años, están comprometidos y quieren pelear por este Club. Aplaudimos a Mateu, a Marcelino y a los jugadores por lo que han hecho".

"Nunca olvidaremos a nuestros amigos que nos han apoyado. Ellos saben que Meriton salvó este Club y aprecian que el Club haya sido gestionado con honestidad, por un cambio. Siempre recordaremos a aquellos que se volvieron contra nosotros pensando que podrían debilitarnos. Por el contrario, los ataques a Meriton nos han hecho más fuertes y mejor preparados".

"Para concluir, me gustaría recordarles a todos que Peter Lim es propietario de Meriton y Meriton controla el Valencia CF. El objetivo de Meriton es asegurarse de que el Club y sus verdaderos aficionados estén unidos y protegidos. Y juntos respaldamos al entrenador y a su equipo".