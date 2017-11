Ferran Torres ´ficha´ por el Mestalla

El Valencia Mestalla recibe esta tarde a un rival directo como Hércules en el estadio Antonio Puchades. Tras el tropiezo ´in extremis´ del último fin de semana en casa del Mallorca, el equipo de Lubo Penev afronta el partido con la victoria como único objetivo. El filial valencianista rompió la mala racha sin ganar contra el Formentera y no quiere volver a caer en otra dinámica negativa de resultados que le aleje todavía más de los puestos de arriba.

El juego del equipo viene experimentando una mejora en los últimos partidos pese a que no hayan acompañado mucho los resultados, es más sólido en muchos tramos del encuentro, aunque debe solventar la carencia que tiene para aguantar el resultado en minutos finales. Por lo que conseguir ganar al quinto clasificado pasa, entre otras cosas, por dejar la portería a cero como hace dos jornadas y mantenerse tan efectivo arriba como hasta la fecha.

No obstante, el equipo se encuentra mermado por las diversas bajas por lesión y sanción, que están condenando al equipo durante la temporada. A parte de las habituales ausencias por problemas físicos, Lubo no podrá contar con Álex Centelles y Rafa Mir por sanción, lo que supone un duro revés dado su status en el equipo. Además, a este alto número de ausencias se tiene que sumar la de Iván Zotko, que está concentrado con la selección ucraniana sub-21. Estas circunstancias plantean una gran complejidad para armar un once reconocible y con experiencia en la categoría. Todas las bajas que aqueja en defensa el equipo acarrean la necesidad de que haya algún debut en la línea de 4 y las opciones son varias. En el lateral zurdo, Marc Baró parte con ventaja debido a que Salva Ruiz está recién recuperado. En el eje de la zaga, el abanico es más amplio: Hugo Guillamón, Carlos Badal e Iñaki Pardo disputarán por una posición, aunque también existe la alternativa de ubicar a Pablo Seguí como lateral diestro y centrar la posición de Álvaro Pérez.

En el centro del campo, Damián será el ´6´ del equipo y a su lado se discutirán el puesto Gonzalo Villar y Miki Muñoz, el segundo parte con ventaja. Por las bandas, jugará en derecha seguro Ferran Torres. Así se lo confirmaron ayer. Además, las decisiones adoptadas en los últimos partidos señalan que Alberto Gil, Álex Blanco y Fran Villalba tienen opciones de jugar. Por último, la baja de Rafa Mir será suplida por Fran Navarro, que junto a Jordi Sánchez, buscará que no se note la ausencia del espigado delantero, cuyos goles están dando mucho al equipo desde principio de año.



A las puertas del ´play-off´

El Hércules, rehabilitado deportivamente desde la llegada al banquillo del técnico Claudio Barragán, buscará su primer triunfo como visitante de la presente temporada. Permanece invicto tras haber sumado 8 de los últimos 12 puntos en juego, lo que le ha situado a las puertas de la zona de promoción. Claudio no podrá contar para este partido con los lesionados Moha, Miguel Ángel Nieto y Óscar Díaz, pero recupera al lateral Juanjo Nieto, ausente ante el Atlético Baleares por acumulación de amonestaciones.