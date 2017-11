Mateu Alemany dibuja cómo funciona el nuevo Valencia CF

El director general del Valencia, Mateu Alemany, salvó la Junta de Accionistas con respuestas claras y contundentes a las preguntas de los aciconistas, un discurso en el que dibuja las líneas maestras del Valencia CF del presente y el futuro inmediato. A pesar de que el propio Valencia CF negó la entrada de los medios de comunicación al recinto, este diario ha tenido acceso a las palabras del director general. Estos son los temas por los que le preguntaron a Alemany y sus respuesta literales:



El futuro de Gonçalo Guedes

«Que Gonçalo Guedes esté en el Valencia parecía imposible, y vamos a ver qué pasa en el futuro. Todo el mundo está preocupado, todo el mundo habla? Llegó el último día de mercado y tuvimos la oportunidad de tener un día más, y tuvimos la enorme suerte de que Peter Lim tiene una excelente relación personal con el propietario del PSG. Como el resto de compañeros está jugando a muy buen nivel, vamos a tratar que siga mucho tiempo. El mercado está inflacionado sobre todo por el fútbol inglés. En este sentido veo la botella absolutamente llena, tenemos un gran jugador, vamos a disfrutarlo y vamos a ver qué pasa».



Jorge Mendes

«Jorge Mendes es uno de los agentes top en estos momentos en el mundo, y por lo tanto mi obligación es llevarme bien con él. También debo decirles que este verano Mendes ha participado en una operación, que es la contratación de Gonçalo Guedes, y en ninguna otra operación ha tenido que ver».



¿Cómo planifica ahora el Valencia CF?

«Tenemos la suerte de contar con un gran entrenador, y no creo que nadie en esta sala diga otra cosa, y de hecho fue maravilloso ver la ilusión que generó su fichaje y la impresión que tuvo el club al fichar a Marcelino. Pero les quiero decir más, tenemos la suerte de que, además de ser un grandísimo entrenador, es una persona absolutamente implicada en la excelencia en los fichajes. Y él no mira los vídeos, y no debe mirar los vídeos de 150 jugadores para venir uno, pero él, como hemos hecho este verano, toma la decisión final, y la toma en base al seguimiento profesional, técnicamente y por sus referencias y sus contactos que son espectaculares de los jugadores finales que le ponemos encima de la mesa. Él selecciona entre los cuatro candidatos quién tiene que ser el elegido. Él no va a estar todo el día en su casa viendo vídeos, pero sí está en la cúspide de la pirámide. La secretaría técnica es la que pasa todos los filtros y él va a chequear el fichaje final».



Así se hizo la plantilla actual

«Este verano han salido catorce jugadores del club, fue un diseño que se pactó entre el entrenador y el club, era tan importante la salida de futbolistas, el cambio en el vestuario, como la incorporación de futbolistas que además debían pasar por un filtro de capacidad, de implicación en el proyecto, capacidad de trabajo, capaces de estar con un entrenador extremadamente exigente, extremadamente exigente en todo. Creo que la valoración que hay que hacer de lo sucedido en verano tiene que ver con los que vinieron y los que se fueron, y eso fue un diseño que se hizo y no fue fácil pero sobre todo les puedo garantizar que se hizo lo que queríamos hacer y bajo los parámetros de exigencia, ambición, trabajo y seriedad interna en el vestuario».

¿Quién decide los fichajes?

«Me permito hablar en nombre de Marcelino y en el mío propio, tengo que decirles que tengamos todos muy claro que el que ficha no es Marcelino, el que ficha es el club, que aquí hay una pirámide de toma de decisiones que parte desde abajo. Aquí ganamos y perdemos todos, es una pirámide de decisiones que empieza desde abajo y cuando terminamos fichando a Guedes intervenimos todos. Dije en rueda de prensa que el club debía tomar las decisiones en este sentido, y la máxima responsabilidad del club la tiene su presidente y el máximo accionista, y me parece que es bueno que dejemos las cosas en su sitio porque es lo justo, cada uno tiene su responsabilidad, y la responsabilidad final del éxito o el fracaso la tiene el conjunto de la pirámide».



Política de fichajes y cantera

«Va a haber cambios, y estamos cambiando cosas en la cantera, no tanto en el aspecto deportivo y en lo social, porque está claro que la cantera está aportando jugadores y están saliendo futbolistas de gran calidad y no solo ahora, siempre ha sido así. Quiero resaltar que tenemos siete jugadores en la primera plantilla que son de la cantera, pero vamos a hacer algunas modificaciones. A mí me molesta personalmente que ahora por ejemplo viendo un partido del Mundial Sub-17, me indigna bastante el hecho de que se estén quitando jugadores de las canteras. Ustedes saben que hasta los 16 años uno prácticamente no puede tener protección con cualquier jugador de la cantera, cualquier jugador menor de 16 años se puede ir libremente, y vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub-17, que es muy doloroso ver que un jugador valenciano deja el Valencia CF y se va a otro equipo, y eso tiene que ver con una gestión efectiva y hay que trabajarlo bien. Lo que tengo claro es que fichar jugadores de menos de 16 años de fuera de Valencia me parece un error. ¿Por qué? Porque se van a querer ir, y ya tenemos problemas continuos y están cada año amenazando con irse porque no tienen esa implicación con el escudo. Nuestra apuesta va a ser hasta los 16 años trabajar en el 99 por ciento de los casos con jugadores valencianos porque tenemos suficiente material humano y talento para hacerlo y porque queremos gente que esté implicada con el club. Y a partir de ahí tener una visión profesional de los jugadores de la cantera. Vamos a protegerlos mediante cláusulas adecuadas para que los jugadores de la cantera no tengan opción de dejar el Valencia como desgraciadamente ha sucedido en el pasado y me gustaría que no volvieran a suceder. Ya nos hemos puesto manos al asunto con varios casos concretos que ustedes conocen».