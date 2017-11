El Mestalla no puede con el Hércules

El gol de Jordi Sánchez no evitó la derrota de los de Lubo Penev.

El Valencia CF Mestalla dejó escapar una oportunidad de oro para sumar una importantísima victoria contra el Hércules. Los de Lubo Penev lo tuvieron muy de cara para conseguirlo, estuvieron con uno más durante más de media hora, pero no supieron gestionar una situación tan favorable. Pese a tener la opción de embotellar a los alicantinos, mantuvo el poco creativo doble pivote -lo que le impidió batir líneas- y acabó encajando. Con el marcador en contra, lo intentó a la desesperada y estuvo muy cerca de empatar, pero el meta blanquiazul para tres jugadas claras en el tiempo de descuento.

La primera mitad del encuentro estaría marcada por la igualdad sobre el terreno de juego, ya que ninguno de los dos equipos parecía querer ceder. Los primeros 20 minutos serían de dominio blanquinegro del esférico, pero los acercamientos no culminarían en jugadas peligrosas. El Hércules, por su parte, esperaba para salir al contragolpe y en el minuto 25, Chechu adelantaba a los alicantinos en su primera ocasión de peligro.

Se intentaba resarcir el Mestalla, pero los ataques no culminaban en buen puerto. Ferran, que bajaba del primer equipo y, además, fue seguido por el Barcelona durante el partido, y Álex Blanco ponían el juego y la velocidad pero faltaba determinación en metros finales, pero a medida que pasaban los minutos crecía la intensidad y al borde del descanso, Jordi Sánchez celebraba su cumpleaños de la mejor manera, con gol. Fran Navarro presionaba al portero y al rechace el catalán clavaba la volea por la escuadra.

Los compases finales del primer tiempo culminaban con el partido roto y de ida y vuelta. En una de estas ocasiones, Cristian Rivero sacaría una mano providencial para irse a vestuarios con el uno a uno en el luminoso.

Con la reanudación de la contienda, el Mestalla daría un paso al frente pese a tener por delante a un correoso Hércules que no quería entregar ni mucho menos el partido. Corría, no obstante, el minuto 58 y el conjunto alicantino se iba a quedar con uno menos porque Gaspar simularía penalti de manera descarada y vería la segunda tarjeta amarilla.

Tras la expulsión, el Mestalla daría un paso al frente para conseguir el gol de la victoria pero su dominio del esférico sería algo estéril y no se veía refrendado con ocasiones de peligro. El Hércules, pese a su inferioridad numérica, no le perdía la cara al partido y creaba peligro en sus ocasiones de gol. Los valencianistas no aprovechaban su ventajosa situación, a causa de su nula ambición por conseguir la victoria y finalmente encajaría un gol, pese a contar con un hombre más.

No se entendía la gestión del partido de un Lubo Penev que mantuvo el defensivo doble pivote hasta que se vio por detrás en el marcador, entonces, se decidió a dar entrada a Gonzalo Villar, de manera muy tardía. A partir del gol, el Mestalla se volcaba a la desesperada y el árbitro añadía seis minutos de esperanza.

Álvaro Pérez probaba desde fuera del área con un gran golpeo que atajaba Falcón para sostener a los blanquiazules. Insistía con todo el con filial valencianista y Alberto Gil tendría otra clara. El meta se hacía inmenso bajo palos, una y otra vez hasta sumar tres ocasiones en el descuento para dar la victoria a los herculanos.

Ficha técnica:

1. VCF Mestalla: Cristian Rivero, Álvaro Pérez, Iñaki Pardo, Iván Márquez, Marc Baró, Damian Petcoff (Gonzalo Villar, m. 83), Miki Muñoz, Ferrán Torres, Álex Blanco (Alberto Gil, m. 73), Fran Navarro (Fran Villalba, m. 77) y Jordi Sánchez ©.

2. Hércules CF: Falcón, Juanjo, Peña, Mikel Santamaría, Samuel, Checa, Chechu (Conor, m. 81), Pepelu, Carlos (Tari, m. 60), Juli (Navarrete, m. 90) y Gaspar.

Goles: 0-1. M. 25: Chechu. 1-1. M. 43: Jordi Sánchez. 1-2. M. 82: Conor.

Árbitro: Juan Antonio Campos Salinas, del comité murciano. Amonestó a Damian, Iván Márquez, Fran Navarro, Jordi Sánchez, del VCF Mestalla, y a Samuel; Pepelu, Juanjo y Juli del Hércules CF. Expulsó por doble amonestación al visitante Gaspar en el minuto 58 y a Chechu cuando estaba en el banquillo.

Incidencias: Decimocuarta jornada del campeonato de Liga 2017-18 del grupo tercero de Segunda División B disputado este sábado (18 horas) en la Ciutat Esportiva de Paterna, que registró una gran entrada, rozando el lleno, con cerca de dos centenares de espectadores del Hércules CF.