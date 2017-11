«Va a haber cambios, y estamos cambiando cosas en la cantera, no tanto en el aspecto deportivo y en lo social, porque está claro que la cantera sigue aportando jugadores y están saliendo futbolistas de gran calidad. Y no solo ahora, siempre ha sido así. Quiero resaltar que tenemos siete jugadores en la primera plantilla que son de la cantera, pero vamos a hacer algunas modificaciones", explicaba el director general del Valencia CF en la última Junta General de Accionistas.

¿Qué cambios son los que se van a hacer? La reflexión de Mateu Alemany viene de lo ocurrido en el último Mundial sub´17 de la India, donde había dos futbolistas del Valencia CF como Hugo Guillamón y Ferran Torres pero también dos futbolistas del Villarreal y dos valencianos más que defienden otros colores como Abel Ruiz (FC Barcelona) y Víctor Chust (Real Madrid). "A mí me molesta personalmente que ahora por ejemplo viendo un partido del Mundial Sub-17, me indigna bastante el hecho de que se estén quitando jugadores de las canteras. Ustedes saben que hasta los 16 años uno prácticamente no puede tener protección con cualquier jugador de la cantera, cualquier jugador menor de 16 años se puede ir libremente, y vamos a trabajar para que no pase lo que ha pasado en el Mundial Sub-17, que es muy doloroso ver que un jugador valenciano deje el Valencia CF y se vaya a otro equipo, y eso tiene que ver con una gestión efectiva y hay que trabajarlo bien".

"Lo que tengo claro es que fichar jugadores de menos de 16 años de fuera de València me parece un error", es el mensaje clave que da pie a una nueva etapa en la que el club se esforzará para buscar sobre todo futbolistas de la tierra. "¿Por qué? Porque se van a querer ir, y ya tenemos problemas continuos y están cada año amenazando con irse porque no tienen esa implicación con el escudo. Nuestra apuesta va a ser hasta los 16 años, trabajar en el 99 por ciento de los casos con jugadores valencianos porque tenemos suficiente material humano y talento para hacerlo y porque queremos gente que esté implicada con el club. Y a partir de ahí tener una visión profesional de los jugadores de la cantera. Vamos a protegerlos mediante cláusulas adecuadas para que los jugadores de la cantera no tengan opción de dejar el Valencia CF como desgraciadamente han sucedido en el pasado y me gustaría que no volvieran a suceder. Ya nos hemos puesto manos al asunto con varios casos concretos que ustedes conocen».