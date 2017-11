"Todo el mundo quiere quedarse en este Valencia"

Buenos días, Andreas. ¿Qué tal se encuentra? Estos días se le ha visto trabajando a un ritmo menor con un vendaje en la pierna.

Estoy bien, no es nada serio. Al cien por cien. Sólo he bajado la intensidad y hemos tenido un poco de precaución con el objetivo de estar listo, a tope, para el próximo partido contra el Espanyol.

Le hago la misma pregunta, pero desde un plano personal. ¿Cómo le va por aquí, se siente cómodo en València y en el Valencia CF?

Sí, muy feliz. Todo me está yendo bien, el equipo, que es lo más importante, está andando fenomenal. Las personas del club y los aficionados me están aceptando de maravilla. Espero que siga así.

Tiene 21 años. ¿Vive solo?

Vivo cerca de la Ciudad Deportiva. Mi familia siempre está aquí, también me acompaña mi novia en mi vida en València. La verdad es que me siento muy a gusto, tranquilo y feliz.

La familia le acompaña, su novia, hay un grupo de jugadores que habla portugués en el vestuario, conoce la Liga de su paso por Granada... Vamos, imagino que problemas cero con la integración.

Sí, he hecho amigos como Neto y Gabriel, que son brasileños, otros más hablan portugués... Estamos siempre juntos. Todo esto me ha facilitado mucho la adaptación.

Desde fuera se observa un vestuario muy unido, en el que, además de profesionales, hay amigos. ¿Es esa la realidad ahí dentro?

Sí, creo que se han creado unos lazos especiales. Los jugadores somos casi todos como amigos. Es difícil ver un equipo que esté tan unido, todos cercanos, pensando igual. Somos amigos, siempre estamos juntos: comemos, cenamos en grupo. Insisto, es muy difícil y especial al mismo tiempo poder tener un vestuario como el del Valencia.

Todo eso que está contando se comprobó el jueves: Pádel y comida.

Fue muy divertido para mí. Mi primera vez jugando al pádel. No lo hice tan bien como otros (sonríe), pero lo pasamos genial. Luego comimos juntos. Un día bonito.

Esa sintonía se extiende con los entrenadores. En su caso, le veo dialogar bastante con Marcelino.

Marcelino me dice qué debo hacer y lo que no. Él es quien creó todo esto, este ambiente tan bueno. Todo lo que estamos haciendo es porque él construyó un equipo. Es muy buen entrenador. Nos dice con claridad lo que, uno en particular, y el equipo tienen que hacer en cada momento. Si le seguimos escuchando atentamente, seguro que podemos llegar muy, muy, lejos.

El míster y el club tienen muy claro que Andreas Pereira vino para quedarse, al menos, hasta junio, ¿usted también lo tiene así de claro?

Sí, en mi cabeza yo quiero estar aquí, ayudar al Valencia hasta junio. Es el pensamiento con el que vine, sé que tengo esta cláusula en el contrato de cesión y ahora tengo que esperar para ver. Pero mi mente está focalizada en el Valencia y quiero quedarme aquí.

Ya le digo, por lo que trasmiten desde el Valencia, e incluso fuentes del Manchester, en principio, no se va a mover a mitad de temporada.

Es importante que estoy jugando para crecer, ser mejor y ayudar al Valencia. Sería algo muy difícil regresar al United a mitad de año y seguir con la misma evolución que estoy teniendo ahora.

Completar en Valencia esa cesión de un año es lo más natural.

Claro, así lo veo también.

¿Ahora que seis compañeros del equipo se hallan con las selecciones, siente un poco de envidia?

Claro, yo siempre tengo la voluntad de ir con la selección. Hace un tiempo que no voy porque ya lo que me toca es la absoluta y comprendo que es muy difícil con Brasil. De todos modos, sé que si en el Valencia continuamos jugando así de bien un día me van a tener que llamar.

Brasil debe de ser la selección más complicada para poder hacerse hueco: Neymar, William, Coutinho, Douglas Costa, etc.

Así es, hay muchos buenos futbolistas. Pero como estamos jugando, tan bien, hay una posibilidad.

¿Por su cabeza pasa el Mundial, siente ese anhelo o es tan difícil que, por juventud, piensa más en el futuro que se abra tras Rusia 2018?

No estoy pensando en eso. Es muy complicado, pero en la vida nada es imposible. Me siento tranquilo, soy joven. No quiero precipitar las cosas, sé que si tiene que ser iré; si no, mi trabajo para el futuro seguirá siendo igual de fuerte.

En una entrevista en SUPER Phil Neville habla maravillas de usted. ¿Lo conoce personalmente?

Y me llevo bien con él. Me mandó un mensaje cuando llegué diciéndome que podía contar con él para cualquier cosa. Está pendiente de mí, por si necesito algo... Es muy atento conmigo. Nos conocemos de Manchester, Phil es muy buena persona. Siempre ha estado ahí para ayudarme.

Dice un par de cosas que le van a gustar. La primera es que el mítico Paul Scholes se ve reflejado cuando ve a Andreas Pereira en el campo.

Eso es un gran orgullo, oír esas palabras es súper bonito (ríe). A mí me encantaba Paul Scholes, fue mi entrenador cuando era joven. Para mí, uno de los mejores y tuve la suerte de que me entrenase... de verdad, estoy muy contento de que él diga eso. Muy feliz. Para mí, Paul se trata de un grande del fútbol.

Neville también opina que habrá que «rezar» para que Guedes y Andreas se queden en el Valencia a partir de junio. ¿De verdad, cree que va a ser tan complicado?

Eh... Por como está jugando Guedes sí es difícil porque... No, pero el Valencia es muy grande. Creo que, como estamos ahora, todo el mundo se quiere quedar aquí. Nos va todo muy bien, toda la plantilla es feliz aquí. Queremos mantener esto, creo que todo el mundo se quiere quedar aquí.

Entonces, ¿a usted le gustaría seguir aquí más de una temporada?

Claro, es una opción muy buena para mí, sería positivo. Estoy contento en el Valencia CF.

Una pregunta personal, ¿cuánto duró su vínculo con Bélgica?

Nací allí porque mi padre jugó en el país. Viví entre Bélgica y Holanda hasta los 15 años...

Hablará de lujo el idioma: ¿Francés valón o neerlandés flamenco?

Sí, perfectamente. Flamenco... Estaba y jugaba en los equipos donde mi padre lo hacía, siempre juntos. Hasta el último club, que fue cerca de la frontera con Holanda, un equipo de segunda división. Con ocho años fiché por el PSV, donde estuve hasta los 15-16 y ya me marché al Manchester United.

Se siente más brasileño, ¿pero tiene dentro algún sentimiento belga?

¡Sí! Me siento más brasileño porque mi familia es brasileña, siempre hemos hablado portugués en casa, pero claro que llevo dentro un gran orgullo de decir que tengo pasaporte de Bélgica porque crecí allí, sus gentes me han ayudado y me dieron la oportunidad de desarrollarme como persona y como jugador de fútbol.

Phil le llama ´camarero del gol´, en nuestro diario el ´Guante´. Pese a no ser el que más juega de los centrocampistas, sí es el que centra balones al área con más acierto. Además, ya lleva tres asistencias. ¿Dar un gol es más placentero que marcarlo?

Sí, para mí sí. Me gusta hacer goles, por supuesto, pero si tengo que elegir, prefiero dar ese pase al compañero en el último minuto, que marque él y ganar... así estoy más feliz que con un gol mío.

Hace justo un año, Andreas estuvo con el Granada en Mestalla. El partido de Liga acabó 1-1 y las sensaciones del equipo local fueron bastante negativas. Este Valencia no tiene nada que ver con aquel, eh. No es el mismo, ¿verdad?

No. Nada que ver. Siento el ambiente, el equipo, todo lo siento súper cambiado...

Tras el partido ´Memo´ Ochoa habló y calificó el resultado de malo para el Granada. Dijo delante de las cámaras que habían venido a València creyendo que aquí podían ganar, ¿cómo veían al Valencia?

Sabíamos que era un equipo sin confianza, que podíamos sacar el triunfo, aunque no estuvimos tan bien. Sabíamos que en este estadio el público aprieta a los rivales, pero lo tenían difícil porque sus jugadores estaban sin confianza y por eso nosotros vinimos convencidos de que podíamos llevarnos los tres puntos. Pero aún así, fue un partido duro, no ganamos, porque el Valencia no deja de ser un gran club.

De todos modos, el de ahora es un Valencia CF más real. ¿No le parece? Ese equipo que pelea entre los cuatro o los cinco primeros de la Liga. No el duodécimo.

Sí, lo que yo recuerdo del Valencia, y lo que hablé con Juan Mata antes de fichar este verano. En la época en la que él jugaba aquí me acuerdo de un equipo siempre ahí en la parte alta de la tabla y jugando la Champions. Eso es para mí el Valencia CF.

Objetivo Champions, pese al discurso del "partido a partido" y a la cautela y humildad como fórmulas necesarias para alcanzar el éxito.

Sí, es verdad, aún queda mucho. Pero estamos convencidos y pensamos que podemos conseguirlo. Hay que mantener el trabajo y el rendimiento para concluir entre los cuatro primeros.

Es cierto que ha jugado menos que Guedes o Soler, pero lo ha hecho con actuaciones positivas. Las últimas, frente a Alavés y Leganés, resolvieron los dos partidos. ¿Han reforzado su confianza esos pases de gol?

Claro. Me han dado mucha confianza, me siento también importante para el equipo y deseo seguir haciendo esto, ayudando al equipo a ganar, ofreciendo lo mejor de mi fútbol para el objetivo principal que todos tenemos aquí: seguir ganando partidos.

Carlos Soler contra el Madrid, Guedes contra Betis o Sevilla, Zaza, Rodrigo, Kondogbia, Parejo, Andreas... En este Valencia cuando no aparece uno, lo hace otro o varios a la vez. ¿Ese es el principal don de un equipo ganador y grande?

Eso me parece algo buenísimo. Si un día un compañero no está tan bien, siempre hay alguien más que está jugando a nivel top. Tenemos calidad y es muy difícil que llegue un día en el que todos vayamos a estar mal. Siempre hay alguien con cualidades y fútbol para asumir la responsabilidad.

Unos juegan más, otros menos, pero da la sensación de que la suplencia no es algo eterno porque el entrenador está siendo justo con todos los que compiten por jugar.

Sí, es porque el míster comunica con todos los futbolistas. Todos estamos contentos. Por ejemplo, mi caso. Yo empecé a jugar partidos, ahora he estado en el banquillo, pero sé que él me considera importante y cuando entro al campo hago las cosas con confianza, me salen bien. Es posible ser titular, vas a jugar, a tener la oportunidad, todos estamos cerca. Todos ayudamos al equipo y nos sentimos importantes. A gusto en el equipo, hasta los jugadores del banquillo somos felices... No se está feliz de estar en el banquillo, pero sí de saber que si se trabaja como quiere el míster se puede ser perfectamente titular.

Por lo que me explica, entiendo que no se le ha pasado por la cabeza en ninguno de estos tres meses un deseo de volver a Manchester, ¿lo ha pensado?

No, no. Siempre estuve con la mente de que estoy bien aquí y tomé en verano la decisión correcta. Estoy muy contento y quiero seguir en el Valencia CF.

Debo preguntarle... Hace menos de un mes fue multado y sancionado por exceso de velocidad al volante. Todos somos humanos, podemos errar y usted fue el primero en pedir perdón en las redes sociales. ¿Con el paso del tiempo qué aprendizaje le ha quedado?

Sinceramente, aquello fue un fallo, un error mío que tuve con el coche. Estaba conduciendo demasiado rápido. Tienes 20 años, un coche rápido... pero no puedo decir que es normal, no debe cometerse. Me equivoqué, he aprendido de eso mucho, seguiré aprendiendo... aunque ahora me queda mucho para volver a conducir, pero voy a aprender de esto. Estoy arrepentido de lo que hice.

Supongo que Marcelino le habrá dado algún consejo.

Sí, el míster habló conmigo, Mateu Alemany también. Estoy arrepentido de lo que he hecho y en el futuro no pasará más.

Mejor correr en el campo que en la carretera... (sonrisa)

Así es, Marcelino me dijo que en el campo tengo que correr, pero que fuera del campo puedo estar tranquilo (ríe).