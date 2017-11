Nou Mestalla: el contrato entre Meriton y la Fundación VCF

Una de las preguntas que formularon los accionistas al Valencia CF durante la Junta General iba en relación al futuro estadio y, sobre todo, a si está obligado el propietario por contrato a terminar la obra. La respuesta, por parte del presidente Anil Murthy, fue la siguiente: «No tenemos ninguna obligación legal de acabar el estadio». ¿Mintió el expresidente Amadeo Salvo cuando aseguró durante el proceso de venta que sí existía ese compromiso? «La respuesta es obvia», dijo. La pregunta es, ¿hasta qué punto existe ese compromiso de terminar el Nou Mestalla después de que, hace un año y también ante los accionistas, Layhoon Chan anunciara que no lo harían para el Centenario del club como estaba previsto?

Para entenderlo hay que irse al propio contrato de compraventa firmado por Meriton y la Fundación Valencia CF en el año 2014, que mostramos en esta página. En el texto del mismo se puede leer lo siguiente: «The purchaser undertakes to procure that VCF commits towards the building of the New Mestalla in time for the VCF´s Centennial Celebration, provided however the required administrative authorizations, consents and permits have been granted by the relevant public authorities and the relevant exchange of land and associated sport area has been obtained from the City of Valencia». Y el contrato prosigue: «the purchaser will use any avaiable outstanding amounts under the Shareholder´s Loan and/or procure suitable financial instrument, including third party financial instruments, to build the New Mestalla».

La traducción

La traducción más fiel posible a este texto en un contrato de compraventa sería la siguiente: «el comprador se compromete a asegurar que el Valencia CF se comprometa con la construcción del nuevo Mestalla a tiempo para la celebración del Centenario del VCF, siempre que las autoridades públicas competentes hayan otorgado las autorizaciones, consentimientos y permisos administrativos necesarios y se haya realizado el correspondiente intercambio de tierras y el área deportiva asociada obtenido de la ciudad de València. El comprador utilizará todos los importes pendientes disponibles en virtud del Préstamo del Accionista y/o procurará instrumentos financieros adecuados, incluidos instrumentos financieros de terceros, para construir el nuevo Mestalla». ¿Es o no es una obligación legal lo que firmó Meriton al adquirir el control del Valencia CF?

Lo que no vienen reflejadas en el contrato son garantías de que esto sería efectivamente así ni penalización alguna para el nuevo propietario para el caso de que no lo cumpliera, como lamentablemente ha ocurrido. Las garantías, como se dijo en su día, se eliminaron a petición del propietario porque la propia Fundación VCF tampoco podía dar garantías para asumir el coste de contingencias como las de Porxinos o la sanción de la Unión Europea, que hoy están obligando al club a provisionar cantidades enormes en sus cuentas.

Además de lo que estipula por escrito el contrato, a petición del Patronato de la Fundación, Kim Koh ratificó en nombre de Peter Lim el compromiso de acabar el Nou Mestalla en una intervención que fue grabada por una cámara. A petición de la parte compradora, aquello quedó registrado y ante notario para que tuviera valor contractual y que formara parte del contenido del acuerdo de compraventa.

Con todo, la intención de Meriton desde el primer día fue acabar el nuevo estadio, de hecho lo incluyó como uno de los puntos más relevantes en el plan de negocio que presentaron a Bankia durante las negociaciones para el aplazamiento de la hipoteca del actual Mestalla. En ese plan, a diez años, los nuevos propietarios estipularon que el estadio estaría acabado para la temporada actual, la 2017/18, a partir de la cual comenzaría a generar ingresos. Las obras del Nou Mestalla fueron de hecho la primera parada de Peter Lim en su primera visita a la ciudad tras cerrar el acuerdo definitivo para comprar las acciones.

Nuevo compromiso 2021/22

Lo que está claro es que no han conseguido hacerlo realidad como consecuencia de los errores en la gestión de sus primeros dos años de gestión, que han obligado a variar el rumbo y establecer un nuevo plan. En este sentido, en la Junta de Accionistas el actual presidente Anil Murthy explicó que el club «necesita un mínimo 18 meses para negociar con el Ayuntamiento y obtener todas las licencias. El objetivo es que el nuevo estadio esté para la temporada 2021/22, pero hay que hacerlo bien».

