Portugal ve mundialista a Guedes

Mestalla está a los pies de Gonçalo Guedes. Desde el viernes por la noche también lo está Portugal. Su país se ha rendido a la exhibición del valencianista en el partido amistoso (3-0) contra Arabia Saudí de Viseu. Fue titular con el dorsal ´7´ de Cristiano Ronaldo a la espalda, marcó un gol, dio una asistencia y fue el mejor jugando de segundo delantero por detrás de André Silva. Una actuación que, además de aumentar un poco más su cotización en el mercado, le convierte tal y como publicaban los periódicos deportivos, en un candidato fijo para el Mundial de Rusia de 2018. No hay duda. Ahora el debate es si tiene que ser titular o no.

Guedes fue la imagen del partido para ´Record´. "Guedes hereda la camiseta de Ronaldo y vive su primera gran noche", titulaba. "Al cuarto partido como internacional, Guedes vivió su primera gran noche para la Selección. El joven del Valencia destacó sobre los demás con un gol y una asistencia para Manuel Fernandes. Todo en un encuentro en el que vistió la camiseta con el dorsal ´7´ de Cristiano Ronaldo debido a la ausencia del capitán. El atacante del Valencia continúa su inicio de temporada de ensueño. En los últimos seis partidos, entre club y selección, ha marcado cuatro goles demostrando estar, a sus 20 años, en la mejor fase de aún corta carrera", ampliaba. También la celebración del gol de Guedes haciendo el gesto del corazón es la imagen del partido para ´A Bola´. "En el campo Gonçalo Guedes y Manuel Fernandes demuestran ser candidatos al Mundial 2018", apuntaba.

El portugués, como no podía ser de otra forma, fue protagonista en zona mixta. También el Valencia. Le preguntaron por su futuro y esta fue su contestación: "No pienso ahora en esas cosas, lo que tenga que pasar pasará, ahora solo pienso en el Valencia y estoy muy contento". Guedes reconoció que vivió "una noche muy buena para mí" y que espera "estar en el Mundial". "Fue una noche muy buena para mí. Las cosas me salieron bien, conseguí marcar un gol. Marcar es una cosa buena, me da mucha confianza, pero lo importante es a quién va a convocar el míster para el Mundial. A nosotros, los jugadores, nos corresponde hacer el trabajo diario en nuestros clubes para conseguir estar en la Selección e ir al Mundial. Estar aquí es el reconocimiento de mi trabajo y espero estar en el Mundial. Es uno de los objetivos individuales que tengo, creo que todos los jugadores que pueden ir a la Selección y están jugando bien tienen que pensar que tienen que estar en el Mundial como objetivo porque es una competición que tiene mucho prestigio", manifestaba.



El gol le da "mucha confianza"

Guedes reconoció que marcar su primer gol en la absoluta fue un sentimiento "muy especial" que le da "confianza". "Es un sentimiento muy especial. Es siempre un orgullo poder representar al país y hacer un gol me da mucha confianza. Trabajo para eso, con dedicación. Yo estoy haciendo como siempre he hecho y quiero dar continuidad a esto", aseguraba. Por último, se refirió al dorsal ´7´ de Cristiano que lució. "Es siempre un honor tener el número siete en la camiseta. He intentado dar todo en el campo para que esté bien representado".