Zaza se queda en Italia pero no jugará ante Suecia

«Simo non gioca». Con estas palabras han confirmado a SUPER desde el cuartel general de Appiano Gentile, donde ha preparado la selección italiana el segundo asalto de la repesca contra Suecia, que Zaza no estará este lunes a la disposición de Gian Piero Ventura. Su rodilla izquierda todavía no está en las condiciones óptimas para volver a jugar: ayer seguía sin participar en los entrenamientos junto al resto del grupo y volvió a quedarse fuera de la lista definitiva, tal y como ya había sucedido unos días atrás. El ´9´ no está preparado, todavía siente molestias y no participará en la cita más importante que ha tenido la Nazionale en muchos años.

Está en juego la participación de Italia en el próximo Mundial de Rusia. Un partido a vida o muerte en el que su país está obligado a remontar el 1-0 de Estocolmo en el partido de ida. Una gesta para la que el seleccionador de la Nazionale le había reservado un papel fundamental. «Intentaremos recuperarle, necesitamos de su ayuda», explicaba Ventura antes de comprobar que eso sería imposible. El valencianista estaba llamado a ser titular en un partido en el que se respira ambiente de final, que concentra toda la atención de su país y que se jugará con un San Siro –Giuseppe Meazza– inflamado y lleno hasta la bandera.

Zaza no tiene previsto regresar a València hasta mañana martes. En contraste con las informaciones surgidas en las últimas horas, el jugador se queda en Italia para hacer equipo y vivirá desde la grada el desenlace de la eliminatoria. Una vez resuelta Simone pondrá rumbo de vuelta a casa y será explorado al detalle por los servicios médicos del Valencia. Los doctores del club de Mestalla han estado en permanente contacto con sus homólogos de la Azzurra en los últimos días, tienen información actualizada con respecto al estado de una articulación que ya le ha dado otros dos avisos a lo largo de las últimas semanas –en el amistoso ante el Eldense y en el partido contra el Betis– y volverán a examinarla para calibrar sus probabilidades de ser protagonista este próximo fin de semana frente al Espanyol.

El hecho de que ni siquiera haya entrado en lista para un partido de tanta trascendencia y en el que iba a ser titular comienza a dibujar un panorama incierto tras su percance en la rodilla. Se trata de un tema menor, según la versión oficial, pero que no deja de preocupar a los técnicos porque el delantero no acaba de dejar atrás esas molestias que le persiguen desde hace algo más de un mes. No es grave pero sí preocupa. Desde un tiempo a esta parte a Zaza se le engancha la articulación y eso le provoca bastantes dolores. Los servicios médicos del Valencia CF ya saben que es una dolencia que, lejos de desaparecer por completo, le va a seguir pasando en el futuro. Esta es la tercera vez en cinco semanas.